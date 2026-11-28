Une enquête sur des fuites judiciaires embarrasse le Rassemblement national. Le 9 novembre, des perquisitions ont visé le siège parisien du parti et l'ex-directeur de cabinet de Marine Le Pen.

Le bureau et le domicile de l'ex-directeur de cabinet de Marine Le Pen perquisitionnés

Le bureau et le domicile de l'ex-directeur de cabinet de Marine Le Pen perquisitionnés

AFP Agence France-Presse

Le bureau au siège du Rassemblement national (extrême droite) de l'ex-directeur de cabinet de la candidate à la présidentielle française Marine Le Pen a été perquisitionné le 9 novembre, dans l'enquête sur les fuites présumées d'éléments judiciaires au profit du parti, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Ambroise de Rancourt, ancien directeur de cabinet de Marine Le Pen devenu coordinateur du programme présidentiel, et dont le domicile a également été perquisitionné, est soupçonné d'être le destinataire d'informations confidentielles en provenance du ministère de l'Intérieur qui auraient été transmises au Rassemblement national (RN), a précisé cette source.

Découverte d'un mail

L'affaire des «fuites» trouve son origine en juillet, à l'occasion d'une perquisition au domicile à Rome d'un proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon. Ce prestataire historique du parti à la flamme, via différentes sociétés d'impression et de communication, a reçu la visite des agents de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Cette perquisition a été organisée dans le cadre d'une enquête du parquet européen, ouverte deux ans plus tôt concernant des soupçons de mésusage de fonds communautaires par le groupe du Parlement européen Identités et démocratie - aujourd'hui disparu -, au sein duquel les eurodéputés du RN ont siégé de 2019 à 2024.

Lors de cette perquisition au domicile à Rome de Frédéric Chatillon, une copie d'un mail confidentiel a été découverte, selon une source proche du dossier. La missive électronique, envoyée par une fonctionnaire du secrétariat général du ministère français de l'Intérieur, était destinée à sa hiérarchie, notamment le patron du service, Hugues Moutouh.

Nouvelle enquête

Elle y rendait compte de son audition par la brigade financière et anticorruption de Paris dans le cadre d'une autre enquête judiciaire, visant cette fois le seul RN, concernant des soupçons de financement illégal des campagnes électorales du parti en 2022 et 2024, ainsi que des prêts litigieux de particuliers.

La découverte de ce mail a déclenché l'ouverture dans la foulée d'une nouvelle enquête par le parquet de Paris pour «violation du secret professionnel et violation du secret de l'enquête». Il s'agit notamment d'établir si le parti d'extrême droite a pu bénéficier d'informations confidentielles concernant les procédures judiciaires en cours qui le visent.

Des perquisitions ont été menées au ministère de l'Intérieur fin juillet, puis au domicile d'Hugues Moutouh, alors préfet. C'est dans le cadre de cette nouvelle instruction que les enquêteurs ont procédé à une perquisition au siège parisien du RN, le 9 novembre.