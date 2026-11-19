Les influenceurs sur YouTube, comme HugoDécrypte, devront respecter le pluralisme pour la présidentielle 2027, a annoncé l'Arcom jeudi, marquant une évolution majeure dans la régulation numérique.

L'Arcom impose le temps de parole aux youtubeurs pour 2027

L'Arcom impose le temps de parole aux youtubeurs pour 2027

AFP Agence France-Presse

Les gros créateurs de contenus sur YouTube et les réseaux sociaux, comme HugoDécrypte ou Guillaume Pley, devront respecter pour la première fois le pluralisme dans leur traitement de la présidentielle, sous le contrôle de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, a annoncé ce dernier jeudi.

Traditionnellement, ce type de règles s'imposait jusque-là aux télévisions et aux radios. «Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif», a déclaré le président de l'Arcom, Martin Ajdari, en conférence de presse, au sujet de ces influenceurs et créateurs de contenus vidéo sur les réseaux sociaux et plateformes comme YouTube.

«Cette question se pose concrètement pour des créateurs dont les audiences dépassent celles de chaînes» de télévision traditionnelles, a-t-il développé lors de la présentation des règles pour la présidentielle de 2027, en faisant le parallèle avec le podcasteur américain Joe Rogan.

En cas de manquement, «on peut prendre des sanctions» envers ces créateurs de contenus, qui sont considérés comme des éditeurs, au même titre qu'une chaîne de télévision ou une radio, a prévenu Martin Ajdari.

Les podcasts audio ne pas concernés

Dans l'échelle de ses actions, l'Arcom peut adresser des mises en garde puis des mises en demeure, avant de passer à des sanctions financières en cas de manquements répétés. Ces nouvelles mesures visent uniquement les contenus vidéo. «Les podcasts audio ne sont pas concernés», a précisé Martin Ajdari. Avant les deux tours de la présidentielle (18 avril et 2 mai), les plus gros créateurs de contenus devront respecter des règles de pluralisme correspondant à deux périodes distinctes.

Dans un premier temps, du 16 mars au 4 avril, les candidats et leurs soutiens devront bénéficier «d'une présentation et d'un accès équitables», c'est-à-dire tenant compte de leur représentativité (résultats aux élections, nombre d'élus, sondages...) et de l'intensité de leur activité dans la campagne. Ensuite, du 5 au 30 avril, les règles se durciront, comme pour les télés et les radios: les candidats et leurs soutiens devront alors bénéficier «de temps de parole et de temps d'antenne égaux». Le temps de parole comptabilise toutes leurs interventions, et le temps d'antenne correspond aux séquences qui leur sont consacrées (éditos, commentaires, etc).

«Si, dans la campagne officielle, un influenceur invite un ou deux candidats et dénigre les autres, nous serions conduits à intervenir», a expliqué Martin Ajdari à titre d'exemple. Dès janvier, l'Arcom sera attentive aux «exigences de rigueur et d'honnêteté dans le traitement de l'information».

Les enquêtes spécialisées montrent que les créateurs de contenus sont désormais de meilleures sources d'information que les médias traditionnels aux yeux des jeunes, qui plébiscitent les formats vidéo. Selon le rapport 2026 de l'institut Reuters pour l'étude du journalisme, document de référence sur l'information numérique, HugoDécrypte (3,8 millions d'abonnés sur YouTube) est devenu la principale source d'information des jeunes en France. Il touche plus du quart (28%) des moins de 35 ans, soit deux fois plus de personnes que des médias historiques comme TF1 et Le Figaro.