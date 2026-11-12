AFP Agence France-Presse
Israël a annoncé jeudi qu'il interdisait l'entrée sur son territoire au dirigeant de la France insoumise, parti français de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, imputant à sa formation une «position extrêmement hostile à Israël».
«Israël réagira fermement envers ceux qui cherchent à lui nuire et ne permettra pas à des individus agissant contre ses intérêts et incitant à la haine contre ses citoyens d'entrer sur son territoire», a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.
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