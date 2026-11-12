Jean-Luc Mélenchon, chef de la France insoumise, persona non grata en Israël. Le pays accuse son parti de s'opposer à ses intérêts et d'inciter à la haine.

Israël interdit l'entrée sur son territoire à Jean-Luc Mélenchon

Israël interdit l'entrée sur son territoire à Jean-Luc Mélenchon

AFP Agence France-Presse

Israël a annoncé jeudi qu'il interdisait l'entrée sur son territoire au dirigeant de la France insoumise, parti français de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, imputant à sa formation une «position extrêmement hostile à Israël».

«Israël réagira fermement envers ceux qui cherchent à lui nuire et ne permettra pas à des individus agissant contre ses intérêts et incitant à la haine contre ses citoyens d'entrer sur son territoire», a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué.