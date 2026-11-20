Dominique de Villepin a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle française de 2027. L'ancien Premier ministre français se propose comme une «alternative» aux autres candidats.

Dominique de Villepin candidat à la présidentielle française

Dominique de Villepin candidat à la présidentielle française

AFP Agence France-Presse

L'ex-Premier ministre Dominique de Villepin a officialisé vendredi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 en se présentant comme une alternative au macronisme, à La France insoumise et au Rassemblement national, qu'il juge responsables d'un «pourrissement» du pays.

«Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse organisée à la Maison de l'Amérique latine, à Paris.