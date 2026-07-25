Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux
Trente-quatre sapeurs-pompiers sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux. Ils vont épauler leurs homologues français qui luttent contre les incendies en Gironde.
C'est le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève qui, vendredi, a proposé son aide aux autorités françaises. Celles-ci ont accepté et un détachement opérationnel a rapidement été constitué, a indiqué samedi Nicolas Millot, porte-parole du GSIS, confirmant à Keystone-ATS une information de la RTS.
Des contacts ont été pris avec les établissements cantonaux d'assurance vaudois et neuchâtelois (ECA VD et ECAP NE) pour mettre sur pied un détachement romand. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie.
Source: AFP
Près de 98'000 hectares brûlés en France, un «record historique»
Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98'000 hectares depuis le début de l'année, «notamment avec la progression du feu en Gironde», a annoncé samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant un «record historique».
«Il y a encore un certain nombre de feux qui ne sont pas fixés sur le territoire national», dont les incendies en Gironde, dans les Landes et le Var, a ajouté le ministre à l'issue d'un point de situation au centre opérationnel de la gestion interministérielle de crise (Cogic). Au moins «40.000 hectares» ont parcouru le seul département de la Gironde, a ensuite précisé Laurent Nuñez.
Source: AFP
La dernière étape du Tour de France à Paris dimanche raccourcie pour soulager les services de secours
La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a été raccourcie pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde, ont annoncé samedi les organisateurs et la préfecture de police dans un communiqué conjoint.
Le parcours de l'étape est ainsi réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus. Après la présentation des équipes à Thoiry, qui devait accueillir le départ de l'étape, les coureurs rejoindront directement en bus le circuit final à Paris où ils s'élanceront depuis la ligne d'arrivée à 17h50.
Le peloton effectuera deux tours supplémentaires des Champs-Elysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour une arrivée programmée à 19h45.
Cette décision est motivée par «la situation exceptionnelle liée aux incendies» qui touchent actuellement l'Hexagone, «singulièrement la Gironde», indique le communiqué conjoint de la Préfecture de Police et d'ASO, la société organisatrice du Tour.
Source: AFP
Hautes-Alpes: incendie toujours actif, 510 hectares parcourus
Un incendie dans des montagnes des Hautes-Alpes, entre les communes de L'Argentière-La Bessée et Freissinières, est toujours actif, a averti samedi la préfecture, évaluant à 510 hectares la surface parcourue par le feu.
«Le feu de forêt reste actif, avec la persistance de nombreux points chauds dans un secteur de montagne particulièrement difficile d'accès», a indiqué la préfecture dans un communiqué, incriminant un «relief très escarpé, la densité de la végétation et les risques de chutes de pierres».
Environ 220 sapeurs pompiers et autres moyens départementaux et militaires, ainsi que des engins pour lutter contre le feu, sont mobilisés, appuyés par un hélicoptère bombardier d'eau, ajoute le communiqué.
L'incendie, déclenché par la foudre, a contraint à l'évacuation partielle ou en totalité de plusieurs hameaux ainsi que d'un camping. D'autres habitants sont confinés dans leur domicile.
Source: AFP
La fumée des incendies de Madrid se «connecte» avec celle de Bordeaux
Les panaches de fumée provoqués par les incendies de Madrid, visibles depuis une grande partie de la province, se sont «connectés» samedi à ceux de la région française de Bordeaux, selon des images satellitaires de l'Agence d'Etat de météorologie espagnole (Aemet).
Dans une publication sur X, l'agence montre comment l'extrémité du panache de fumée généré par les feux de forêt à Madrid atteignait le sommet des fumées des incendies dans la région française.
Les feux des régions de Madrid et d'Ávila ont déjà brûlé 25'000 hectares, ceux de la région de Bordeaux près de 40'000 hectares.
Les autorités espagnoles et françaises ont ordonné l'évacuation d'environ 270'000 personnes ces derniers jours. Les deux pays ont sollicité l'aide européenne pour faire face aux incendies.
Source: AFP
Incendie de Gironde: la surface brûlée atteint 32'700 hectares samedi à 12H00
L'incendie d'une ampleur inédite qui sévit en Gironde depuis mercredi a ravagé 32'700 hectares samedi à la mi-journée, a annoncé la préfecture dans un communiqué.
Le feu, qui a provoqué l'évacuation de 167'000 personnes, «poursuit sa propagation dans un axe nord-sud, alimenté par un vent de sud-ouest», mais «la baisse des températures et l'augmentation de l'humidité» le rendent «moins virulent», précise la préfecture.
Selon la même source, «54 sapeurs-pompiers blessés ont été pris en charge, dont neuf évacués, tous en urgence relative».
Source: AFP
Lecornu convoque une nouvelle cellule interministérielle de crise en fin d'après-midi
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué une nouvelle cellule interministérielle de crise en fin d'après-midi samedi sur les feux de forêt qui frappent le territoire, a annoncé Matignon.
Source: AFP
Incendies en Espagne et en France : plus de 250'000 personnes évacuées au total, selon les autorités
Les incendies en Espagne et en France ont forcé l'évacuation de plus de 250'000 personnes, selon les bilans donnés samedi par les autorités des deux pays.
En France, le ministre de l'Intérieur a indiqué que 167'000 personnes avaient été évacuées en Gironde (sud-ouest), auxquels s'ajoutent quelque 30'000 évacués dans les Landes (sud-ouest également).
Dans le même temps, les autorités espagnoles ont fait savoir que 25'000 personnes supplémentaires avaient été évacuées, portant le total dans le pays à 70'000.
Les deux pays font face à des feux qui restent hors de contrôle, près de Madrid et de la grande ville française de Bordeaux.
Source: AFP
Incendies dans le Sud-Ouest: près de 200'000 personnes évacuées au total, indique Laurent Nuñez
Près de 200'000 personnes ont été évacuées au total en raison des feux qui sévissent dans le Sud-Ouest de la France, dont 167'000 pour la seule Gironde, a indiqué samedi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
En Gironde, où un feu a déjà ravagé 40'000 hectares, «57'000» personnes supplémentaires ont été évacuées dans la nuit de vendredi à samedi, s'ajoutant aux 110'000 contraintes de quitter leur logement ou lieu de vacances depuis mercredi. Le ministre de l'Intérieur a chiffré à «30'000» le nombre d'évacuations dans le département voisin des Landes, à l'issue d'un point de situation au centre opérationnel de la gestion interministérielle de crise (Cogic).
Source: AFP
Incendies en Gironde et dans les Landes: la SNCF recommande de reporter les déplacements ce week-end
SNCF Voyageurs a recommandé samedi de reporter les déplacements en train «prévus du samedi 25 au lundi 27 juillet» à destination des zones concernées par les incendies en Gironde et dans les Landes, assurant qu'annulation et report des billets sont possibles sans frais.
Cette décision a été prise «compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par les incendies en Gironde et dans les Landes», dans le «nord du bassin d'Arcachon et secteur de Biscarrosse», explique SNCF Voyageurs dans un communiqué samedi.
Ce, «à la demande du gouvernement qui souhaite limiter les flux entrants de voyageurs et afin de ne pas gêner les interventions des secours».
Source: AFP
Bordeaux: évacuation «pas à l'ordre du jour», 5'000 à 6'000 réfugiés (maire)
L'évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour» malgré l'incendie qui fait rage à quelques dizaines de kilomètres, a affirmé samedi Thomas Cazenave, maire de la ville où 5'000 à 6'000 personnes évacuées des communes alentour ont trouvé refuge.
«Les Bordelaises et les Bordelais ne se préparent pas à évacuer, nous ne sommes pas concernés par le plan d'évacuation» en cours à l'ouest de la ville, a souligné l'élu lors d'un point-presse. «Ce n'est pas à l'ordre du jour», même si «(nous) serons prêts à faire face à toute éventualité», a-t-il ajouté.
Un ordre d'évacuation préventif lancé
Un ordre d'évacuation à titre préventif a été lancé depuis vendredi soir dans sept nouvelles communes proches de Bordeaux. D'autres, proches du bassin d'Arcachon au sud, avaient déjà été évacuées dans l'une des plus vastes opérations jamais menées en France.
«Si demain on a besoin d'ouvrir d'autres centres, on a des options mais aujourd'hui on peut facilement passer de 5'000 à 10'000 (places d'hébergement, NDLR) et faire face à de nombreux cas de figure si jamais on devait étendre le périmètre d'évacuation sur la métropole», a déclaré le maire.
Au milieu des lits de camp et des cartons de vivres, des milliers d'évacués, angoissés par le devenir de leur maison ou interrompus dans leurs vacances, tentaient samedi de reprendre leurs esprits dans le centre d'accueil après avoir fui le feu qui ravage la Gironde.
La plupart des évacués, venus du bassin d'Arcachon et de communes proches de Bordeaux désormais menacées par le feu, sont arrivés dans la nuit, passée sur des lits de camp ou des tapis de sol. D'autres n'ont pas fermé l'oeil.
Source: AFP
Incendies: 2026 bat le record de 2022 des surfaces brûlées en France d'après les données satellitaires d'Effis
L'année 2026 est devenue celle où le plus de surfaces brûlées ont été recensées en France par les satellites du système européen Effis dépassant d'ores et déjà le total de 2022 alors que des feux hors de contrôle sévissent en Gironde et dans les Landes.
Quelque 69'473 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, contre un peu plus de 66'300 en 2022.
Contrairement à 2022, des feux de forêt massifs ont également été enregistrés par Effis en février 2026, traditionnellement une période d'écobuage (débrouissallage par le feu) et de feux allumés volontairement par les pompiers pour nettoyer les forêts, mais juillet 2026 est aussi le pire mois de juillet pour l'Hexagone depuis le début des mesures en 2006.
Source: AFP