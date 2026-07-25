Une trentaine de pompiers romands en renfort à Bordeaux

Trente-quatre sapeurs-pompiers sont partis samedi de Genève en direction de Bordeaux. Ils vont épauler leurs homologues français qui luttent contre les incendies en Gironde.

C'est le Groupement Service d'incendie et de secours (GSIS) de Genève qui, vendredi, a proposé son aide aux autorités françaises. Celles-ci ont accepté et un détachement opérationnel a rapidement été constitué, a indiqué samedi Nicolas Millot, porte-parole du GSIS, confirmant à Keystone-ATS une information de la RTS.

Des contacts ont été pris avec les établissements cantonaux d'assurance vaudois et neuchâtelois (ECA VD et ECAP NE) pour mettre sur pied un détachement romand. L'effectif comprend ainsi 23 pompiers du GSIS Genève (dont un ambulancier et un mécanicien), huit Vaudois et deux Neuchâtelois, auxquels s'ajoute un pompier de Haute-Savoie.

Source: AFP