Un crâne de rhinocéros vieux de 8 millions d'années a été découvert en Crète, dans le Géoparc de Sitia. L'équipe de George Iliopoulos a identifié l'espèce Dihoplus pikermiensis après des analyses à l'université de Patras.

Un crâne de rhinocéros vieux de 8 millions d'années découvert

Un crâne de rhinocéros vieux de 8 millions d'années découvert

AFP Agence France-Presse

Un crâne de rhinocéros appartenant à l'espèce «Dihoplus pikermiensis» et vieux de 8 à 8,5 millions d'années a été découvert dans le Géoparc à Sitia, ville sur l'île grecque de Crète (sud), a indiqué mardi l'Agence de presse grecque, Ana.

Lors des recherches paléontologique en mars dernier dans les zones de Magantze et de Trapeza de ce Géoparc, des os fossilisés avaient été localisés par une équipe des scientifiques dirigée par le professeur de paléontologie George Iliopoulos de l'université de Patras, troisième ville grecque dans l'ouest du continent.

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Parmi ces os, le crâne d'un grand mammifère a alors attiré l'attention des scientifiques qui ont transporté «le matériel au laboratoire de paléontologie de l'université de Patras, où il a été nettoyé et conservé», a expliqué George Iliopoulos, cité par l'Ana.

Au cours de l'étude de ce matériel, «il est apparu qu'il s'agissait d'un crâne de rhinocéros», a-t-il ajouté. Le Géoparc de Sitia appartient au réseau mondial des géoparcs de l'agence onusienne Unesco, et couvre une histoire paléontologique de près de 300 millions d'années.