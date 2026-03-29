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Un F/A-18 dépêché sur place
La Finlande alerte après le crash de deux drones non identifiés sur son territoire

Deux drones non identifiés ont violé l’espace aérien finlandais et se sont écrasés près de Kouvola dimanche. L’armée de l’air a envoyé un chasseur F/A-18. Les autorités enquêtent et des zones ont été bouclées.
Publié: 14:08 heures
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Dernière mise à jour: 14:09 heures
Deux drones non identifiés se sont écrasés près de Kouvola.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Deux drones non identifiés se sont écrasés dimanche près de Kouvola, dans le sud de la Finlande, a annoncé le ministère de la Défense finlandais. Il qualifie l'incident de «violation présumée du territoire».

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«Des drones ont pénétré sur le territoire finlandais. Nous prenons cela très au sérieux», a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué, ajoutant que des forces de sécurité avaient été dépêchées sur place. La Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie.

Un F/A-18 dépêché

«L'enquête sur ces événements est en cours et de plus amples informations seront communiquées une fois qu'elles auront été vérifiées», a ajouté Anti Hakkanen. Selon le ministère, «plusieurs objets volant à basse altitude et à faible vitesse ont été observés dans l'espace aérien finlandais, en zone maritime et dans le sud-est du pays, dimanche matin».

L'armée de l'air a dépêché un chasseur F/A-18 Hornet pour une mission d'identification, d'après la même source. «Un drone s'est écrasé au nord de Kouvola et un autre à l'est. La police a bouclé les zones pour les besoins de l'enquête», a précisé le ministère de la Défense.

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