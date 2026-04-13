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Financement d'attentats
Le cimentier Lafarge reconnu coupable de financement de terrorisme en Syrie

Lafarge est reconnu coupable à Paris de financement du terrorisme pour des paiements en Syrie. Ces fonds versés à des groupes jihadistes ont contribué à financer des attentats, dont ceux de 2015.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
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Le cimentier Lafarge et huit anciens responsables ont été reconnus coupables de financement de terrorisme en 2013 et 2014.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Le cimentier français Lafarge, filiale de Holcim, et huit anciens responsables ont été reconnus coupables lundi par le tribunal de Paris de financement de terrorisme en 2013 et 2014, pour avoir payé des groupes jihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine au milieu de la guerre en Syrie.

La société, avalée depuis par l'entreprise suisse Holcim, a procédé à des paiements à trois organisations jihadistes dont le groupe Etat islamique (EI), à hauteur de près de 5,6 millions d'euros, a établi le tribunal correctionnel dans son jugement, qui a souligné que cela leur avait permis de «préparer des attentats terroristes», notamment ceux de janvier 2015 en France. 

«Cette modalité de financement des organisations terroristes, et à titre principal de l'EI, a été essentielle comme participant à la mainmise de l'organisation terroriste sur les ressources naturelles de Syrie, lui ayant permis de financer des actes terroristes sur zone et projetés à l'extérieur, notamment en Europe», a souligné la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

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