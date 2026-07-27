Les autorités françaises évoquent déjà des dégâts «catastrophiques» sur la faune

Les dégâts causés par les incendies sur la faune sauvage seront «catastrophiques», a prévenu lundi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, à l'heure où l'incendie de Gironde qui a ravagé quelque 42'000 hectares est «stabilisé» mais «pas fixé», selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.

«Nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui exacts de l'ampleur (...) des dégâts sur la faune sauvage, mais il est évident que cela va être des chiffres catastrophiques d'ici la fin de l'été», a indiqué Monique Barbut à l'occasion d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres.

«On est incapable aujourd'hui de donner un chiffre sérieux» sur les pertes à attendre, a aussi dit Monique Barbut, face à l'impossibilité de se rendre sur place en raison de feux toujours actifs. Mais «on sait qu'on va avoir sur l'ensemble de la faune qui existe dans ces forêts, des pertes extrêmement importantes», a-t-elle ajouté, citant les oiseaux et les cerfs.

Laurent Nunez a appelé lundi à «vraiment rester très prudent», à la sortie du Conseil des ministres, en expliquant que le répit accordé par l'incendie «veut dire qu'il n'a pas progressé dans la nuit».

Source: AFP