Les autorités françaises évoquent déjà des dégâts «catastrophiques» sur la faune
Les dégâts causés par les incendies sur la faune sauvage seront «catastrophiques», a prévenu lundi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, à l'heure où l'incendie de Gironde qui a ravagé quelque 42'000 hectares est «stabilisé» mais «pas fixé», selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.
«Nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui exacts de l'ampleur (...) des dégâts sur la faune sauvage, mais il est évident que cela va être des chiffres catastrophiques d'ici la fin de l'été», a indiqué Monique Barbut à l'occasion d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres.
«On est incapable aujourd'hui de donner un chiffre sérieux» sur les pertes à attendre, a aussi dit Monique Barbut, face à l'impossibilité de se rendre sur place en raison de feux toujours actifs. Mais «on sait qu'on va avoir sur l'ensemble de la faune qui existe dans ces forêts, des pertes extrêmement importantes», a-t-elle ajouté, citant les oiseaux et les cerfs.
Laurent Nunez a appelé lundi à «vraiment rester très prudent», à la sortie du Conseil des ministres, en expliquant que le répit accordé par l'incendie «veut dire qu'il n'a pas progressé dans la nuit».
Source: AFP
«Plus de 13'000 entreprises» évacuées en Gironde
«Plus de 13'000 entreprises» ont été évacuées dans le seul département de la Gironde et «ne peuvent pas, évidemment, mener leur activité normale» du fait des violents incendies dans le Sud-Ouest, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Roland Lescure.
«On est à leurs côtés», a ajouté le ministre, à l'issue d'une réunion d'urgence à Bercy avec les acteurs économiques locaux. «La mobilisation générale est présente pour cette catastrophe écologique, évidemment, et sociale, qui est aussi un coup de tonnerre économique qui affecte une région qui n'en avait pas besoin», a-t-il souligné.
Source: AFp
En Espagne, la chaleur engendre des risques «extrêmes» d'incendies à partir de mercredi
L'Espagne s'apprête à vivre une nouvelle vague de chaleur à partir de mercredi et ce, «au moins» jusqu'à dimanche, a annoncé lundi l'Agence météorologique nationale (Aemet), alertant de risques «extrêmes» d'incendies, au moment où le pays vit les pires feux de forêt de son histoire.
«Le niveau de risques d'incendies continuera d'augmenter jusqu'à atteindre des valeurs extrêmes, compliquant les opérations d'extinction en raison des températures élevées» et «du vent», a averti l'Aemet dans un communiqué.
Source: AFP
Macron se rend en Gironde dans l'après-midi
Emmanuel Macron se rend en Gironde lundi «en milieu d'après-midi» afin de rencontrer «des forces mobilisées» et «des élus», a indiqué l'Elysée.
«Il ira à la rencontre des forces mobilisées afin de leur adresser le soutien de la Nation ainsi que des élus pour les remercier de leur engagement de chaque instant», a-t-on précisé de même source.
Source: AFP
L'incendie en Gironde est «stabilisé» mais «pas fixé», dit Laurent Nuñez
L'incendie en Gironde qui a ravagé quelque 42'000 hectares depuis mercredi est «stabilisé» mais n'est «pas fixé», a indiqué lundi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
«Ca veut dire qu'il n'a pas progressé dans la nuit», a-t-il précisé lors d'une conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres, appelant à «vraiment rester très prudent» alors qu'un nouvel épisode de vague de chaleur est attendu à partir de mardi.
Source: AFP
Les journées de lundi et mardi déterminantes pour contrôler le feu vers Madrid
Les journées de lundi et mardi sont «absolument déterminantes» pour «contrôler» les incendies qui sévissent près de Madrid, parmi les plus importants de l'histoire du pays, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.
«Ce sont deux jours durant lesquels nous pouvons être proactifs pour progresser, contrôler et maîtriser le feu», a-t-il ajouté lors d'un point-presse, évoquant «des prévisions météorologiques vraiment défavorables» à partir de mercredi, avec une hausse attendue des températures.
Source: AFP
Les incendies près de Madrid ont ralenti leur progression dans la nuit
Les importants incendies qui sévissent depuis plusieurs jours près de Madrid en Espagne «ont ralenti leur progression» dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé dans la matinée la préfecture de la région de Madrid, le feu restant toutefois bien «actif».
«Trois fronts ont été identifiés», a détaillé la préfecture régionale, appelant toujours la population «à faire preuve d'une extrême prudence».
Source: AFP
«Moins» de foyers actifs, les pompiers «toujours pas maîtres du feu»
L'incendie massif qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde présente lundi «moins» de foyers actifs, a déclaré à l'AFP un porte-parole du service départemental de secours et d'incendie (Sdis) 33 , mais les pompiers ne sont «toujours pas maîtres du feu».
«On a moins de foyers actifs qu'hier (dimanche). Les conditions météo sont favorables, avec moins de vent. Mais il reste des foyers actifs. Le plus actif d'entre eux est entre Marcheprime et Pierroton» aux portes de la métropole bordelaise, a déclaré à l'AFP le capitaine Wilfried Schneider, officier communication du Sdis 33.
«On ne peut pas dire que le feu est stabilisé. On a stabilisé une situation qui était complètement instable, mais on n'est toujours pas maîtres du feu», a-t-il dit. «On a essentiellement une zone très active et non plus plusieurs zones très actives comme c'était le cas les jours précédents».
Source: AFP
Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées en France
Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées à cause des incendies qui touchent la Gironde, les Landes et le Var, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Roland Lescure.
Cette mesure exceptionnelle, négociée avec la fédération professionnelle France Assureurs, s'appliquera pour une durée allant jusqu'à trois semaines, que les logements aient été endommagés ou non, a précisé le ministre.
Quelque 220'000 personnes ont par exemple été évacuées depuis mercredi à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon.
Source: AFP
Premiers retours à domicile prévus lundi à Madrid, le feu «toujours pas maîtrisé»
De premiers retours à domicile sont prévus lundi pour les évacués des incendies de la région de Madrid, «une fois les conditions de sécurité réunies», a annoncé le préfet de la région dans la nuit de dimanche à lundi, un premier signe d'amélioration même si le feu n'est «toujours pas maîtrisé».
Les autorités doivent communiquer «un horaire» pour «la réouverture du camping d'El Escorial qui avait entraîné l'évacuation de 4500 personnes» et pour une maison de retraite à San Martín de Valdeiglesias, commune située à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, a ajouté Francisco Martín Aguirre.
Source: AFP
L'activité des colonies de vacances suspendue en Gironde
Les activités des colonies de vacances sont suspendues en Gironde, a annoncé tôt lundi la préfète Sophie Brocas, compte tenu des incendies en cours qui ont ravagé 42'000 hectares depuis mercredi dans ce département touristique du Sud-Ouest.
La préfète a annoncé prendre un arrêté «portant interdiction des activités des accueils collectifs de mineurs avec hébergement (colonies de vacances), des accueils collectifs de mineurs comportant au moins une nuitée (centres de loisirs) ainsi que des séjours de scoutisme comportant au moins une nuitée».
Les «séjours de vacances adaptées organisées pour les personnes en situation de handicap» sont également interdits, indique Sophie Brocas dans un autre arrêté. «J'incite les touristes à ne pas venir, ne pas rejoindre la Gironde», avait-elle déclaré dimanche, invitant par ailleurs «les touristes présents à envisager une autre destination».
Le retour chez elles des 220'000 personnes évacuées du département pour cause d'incendie massif n'aura pas lieu «tant que le feu ne sera pas fixé», avait également fait savoir la préfète, excluant aussi tout travail lundi dans les communes concernées, avant une possible aggravation de la situation mardi en raison de la hausse prévue des températures.
Source: AFP
En Gironde, les pompiers redoutent un nouvel «orage de feu»
Des milliers de pompiers, épaulés par des militaires, des agriculteurs et des riverains restés sur place malgré les évacuations, s'apprêtent à affronter pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme et erratique, à une quinzaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise.
Impuissants face à un brasier extraordinaire, ils s'acharnent sur son périmètre pour tenter de le priver de combustible mais redoutent la prochaine remontée des températures, ou pire, un nouvel «orage de feu», surtout la nuit quand l'action des moyens aériens est limitée.
A Saint-Jean-d'Illac, à 18 km du centre de Bordeaux, Georges Clivaz, tuyau d'arrosage en main, asperge la route attenante à sa propriété: «On fait ça pour ralentir l'avancée du feu, on veut sauver nos maisons, on n'a pas le choix», dit-il à l'AFP. Les flammes ne sont plus qu'à quelques kilomètres, soit deux ou trois heures selon les pompiers, de son village, évacué vendredi, comme 220'000 personnes en Gironde, une opération d'une rare ampleur.
Emmanuel Macron présidera lundi à 10H00 une «cellule interministérielle de crise» au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies en France, selon l'Elysée, avant d'autres réunions sur les secteurs économiques touchés.
Source: AFP