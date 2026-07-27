Le préfet du Var met en garde: «Demain, c'est à nouveau une journée à risque»

Les pompiers du Var sont parvenus dimanche grâce à une lutte acharnée à contenir l'incendie de Pontevès.

Malgré le «risque extrême» et un «trio infernal» – mistral, sécheresse et taux d'humidité très bas – réuni dimanche, les sapeurs-pompiers sont parvenus à de «très bons résultats», au sixième jour de leurs opérations contre ce «feu toupie», a indiqué à l'AFP le préfet du Var Simon Babre.

Car si plusieurs reprises de l'incendie ont été signalées, «un combat très âpre et intense a permis de contenir le feu dans son enveloppe: on est toujours à 4500 hectares», a-t-il souligné dimanche soir.

«Ce qui a brûlé aujourd'hui et qui a beaucoup accaparé les pompiers au sol, et les moyens aériens, ce sont des reprises de feu ou des morceaux de forêts qui n'avaient pas brûlés, sur les surfaces déjà parcourues», a expliqué le préfet. «Demain, avec de nouveau du mistral, des températures très élevées et un taux d'humidité bas, c'est à nouveau une journée à risque», a-t-il mis en garde.

Source: AFP