«Plus de 13'000 entreprises» évacuées en Gironde
«Plus de 13'000 entreprises» ont été évacuées dans le seul département de la Gironde et «ne peuvent pas, évidemment, mener leur activité normale» du fait des violents incendies dans le Sud-Ouest, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Roland Lescure.
«On est à leurs côtés», a ajouté le ministre, à l'issue d'une réunion d'urgence à Bercy avec les acteurs économiques locaux. «La mobilisation générale est présente pour cette catastrophe écologique, évidemment, et sociale, qui est aussi un coup de tonnerre économique qui affecte une région qui n'en avait pas besoin», a-t-il souligné.
Source: AFp
Le préfet du Var met en garde: «Demain, c'est à nouveau une journée à risque»
Les pompiers du Var sont parvenus dimanche grâce à une lutte acharnée à contenir l'incendie de Pontevès.
Malgré le «risque extrême» et un «trio infernal» – mistral, sécheresse et taux d'humidité très bas – réuni dimanche, les sapeurs-pompiers sont parvenus à de «très bons résultats», au sixième jour de leurs opérations contre ce «feu toupie», a indiqué à l'AFP le préfet du Var Simon Babre.
Car si plusieurs reprises de l'incendie ont été signalées, «un combat très âpre et intense a permis de contenir le feu dans son enveloppe: on est toujours à 4500 hectares», a-t-il souligné dimanche soir.
«Ce qui a brûlé aujourd'hui et qui a beaucoup accaparé les pompiers au sol, et les moyens aériens, ce sont des reprises de feu ou des morceaux de forêts qui n'avaient pas brûlés, sur les surfaces déjà parcourues», a expliqué le préfet. «Demain, avec de nouveau du mistral, des températures très élevées et un taux d'humidité bas, c'est à nouveau une journée à risque», a-t-il mis en garde.
Source: AFP
La Suisse envoie deux hélicoptères en soutien à ses voisins français
En plus des 34 pompiers romands partis samedi en Gironde pour soutenir leurs collègues dans la lutte contre les feux de forêt, la Suisse va mettre à disposition deux hélicoptères Super Puma. Samedi, le ministre de l'Untérieur français Laurent Nuñez avait évoqué la demande à Berne de quatre hélicoptères légers.
A la demande de la protection civile française, la Suisse devrait mettre à disposition de la France dans sa lutte contre les graves incendies de forêt deux hélicoptères Super Puma, avec leurs équipages, pour une mission de lutte contre les incendies, a indiqué dimanche dans un communiqué le Département fédéral de la protection de la population (DDPS).
Samedi, un porte-parole du DDPS avait indiqué à Keystone-ATS examiner la disponibilité des moyens aériens, notamment au regard de la sécheresse générale et du risque d’incendie de forêt en Suisse.
Source: ATS
Les journées de lundi et mardi déterminantes pour contrôler le feu vers Madrid
Les journées de lundi et mardi sont «absolument déterminantes» pour «contrôler» les incendies qui sévissent près de Madrid, parmi les plus importants de l'histoire du pays, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.
«Ce sont deux jours durant lesquels nous pouvons être proactifs pour progresser, contrôler et maîtriser le feu», a-t-il ajouté lors d'un point-presse, évoquant «des prévisions météorologiques vraiment défavorables» à partir de mercredi, avec une hausse attendue des températures.
Source: AFP
Les incendies près de Madrid ont ralenti leur progression dans la nuit
Les importants incendies qui sévissent depuis plusieurs jours près de Madrid en Espagne «ont ralenti leur progression» dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé dans la matinée la préfecture de la région de Madrid, le feu restant toutefois bien «actif».
«Trois fronts ont été identifiés», a détaillé la préfecture régionale, appelant toujours la population «à faire preuve d'une extrême prudence».
Source: AFP
«Moins» de foyers actifs, les pompiers «toujours pas maîtres du feu»
L'incendie massif qui a parcouru 42'000 hectares en Gironde présente lundi «moins» de foyers actifs, a déclaré à l'AFP un porte-parole du service départemental de secours et d'incendie (Sdis) 33 , mais les pompiers ne sont «toujours pas maîtres du feu».
«On a moins de foyers actifs qu'hier (dimanche). Les conditions météo sont favorables, avec moins de vent. Mais il reste des foyers actifs. Le plus actif d'entre eux est entre Marcheprime et Pierroton» aux portes de la métropole bordelaise, a déclaré à l'AFP le capitaine Wilfried Schneider, officier communication du Sdis 33.
«On ne peut pas dire que le feu est stabilisé. On a stabilisé une situation qui était complètement instable, mais on n'est toujours pas maîtres du feu», a-t-il dit. «On a essentiellement une zone très active et non plus plusieurs zones très actives comme c'était le cas les jours précédents».
Source: AFP
Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées en France
Les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées à cause des incendies qui touchent la Gironde, les Landes et le Var, a annoncé lundi le ministre de l'Economie, Roland Lescure.
Cette mesure exceptionnelle, négociée avec la fédération professionnelle France Assureurs, s'appliquera pour une durée allant jusqu'à trois semaines, que les logements aient été endommagés ou non, a précisé le ministre.
Quelque 220'000 personnes ont par exemple été évacuées depuis mercredi à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon.
Source: AFP
Premiers retours à domicile prévus lundi à Madrid, le feu «toujours pas maîtrisé»
De premiers retours à domicile sont prévus lundi pour les évacués des incendies de la région de Madrid, «une fois les conditions de sécurité réunies», a annoncé le préfet de la région dans la nuit de dimanche à lundi, un premier signe d'amélioration même si le feu n'est «toujours pas maîtrisé».
Les autorités doivent communiquer «un horaire» pour «la réouverture du camping d'El Escorial qui avait entraîné l'évacuation de 4500 personnes» et pour une maison de retraite à San Martín de Valdeiglesias, commune située à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, a ajouté Francisco Martín Aguirre.
Source: AFP
L'activité des colonies de vacances suspendue en Gironde
Les activités des colonies de vacances sont suspendues en Gironde, a annoncé tôt lundi la préfète Sophie Brocas, compte tenu des incendies en cours qui ont ravagé 42'000 hectares depuis mercredi dans ce département touristique du Sud-Ouest.
La préfète a annoncé prendre un arrêté «portant interdiction des activités des accueils collectifs de mineurs avec hébergement (colonies de vacances), des accueils collectifs de mineurs comportant au moins une nuitée (centres de loisirs) ainsi que des séjours de scoutisme comportant au moins une nuitée».
Les «séjours de vacances adaptées organisées pour les personnes en situation de handicap» sont également interdits, indique Sophie Brocas dans un autre arrêté. «J'incite les touristes à ne pas venir, ne pas rejoindre la Gironde», avait-elle déclaré dimanche, invitant par ailleurs «les touristes présents à envisager une autre destination».
Le retour chez elles des 220'000 personnes évacuées du département pour cause d'incendie massif n'aura pas lieu «tant que le feu ne sera pas fixé», avait également fait savoir la préfète, excluant aussi tout travail lundi dans les communes concernées, avant une possible aggravation de la situation mardi en raison de la hausse prévue des températures.
Source: AFP
En Gironde, les pompiers redoutent un nouvel «orage de feu»
Des milliers de pompiers, épaulés par des militaires, des agriculteurs et des riverains restés sur place malgré les évacuations, s'apprêtent à affronter pour la cinquième nuit consécutive un incendie hors norme et erratique, à une quinzaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise.
Impuissants face à un brasier extraordinaire, ils s'acharnent sur son périmètre pour tenter de le priver de combustible mais redoutent la prochaine remontée des températures, ou pire, un nouvel «orage de feu», surtout la nuit quand l'action des moyens aériens est limitée.
A Saint-Jean-d'Illac, à 18 km du centre de Bordeaux, Georges Clivaz, tuyau d'arrosage en main, asperge la route attenante à sa propriété: «On fait ça pour ralentir l'avancée du feu, on veut sauver nos maisons, on n'a pas le choix», dit-il à l'AFP. Les flammes ne sont plus qu'à quelques kilomètres, soit deux ou trois heures selon les pompiers, de son village, évacué vendredi, comme 220'000 personnes en Gironde, une opération d'une rare ampleur.
Emmanuel Macron présidera lundi à 10H00 une «cellule interministérielle de crise» au ministère de l'Intérieur consacrée aux incendies en France, selon l'Elysée, avant d'autres réunions sur les secteurs économiques touchés.
Source: AFP
En 2026, quelque «115'000 hectares» dévastés par des incendies
Quelque «115'000 hectares ont été parcourus» à ce stade par des incendies depuis le début de l'année en France, ce qui est «tout à fait exceptionnel», «bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé», a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.
«C'est 30 à 40 feux qui sont combattus simultanément» au quotidien, a-t-il ajouté sur France 2, comptabilisant «plus de 13'000 départs de feu» depuis le début de l'année.
Le ministre a redit que sur le front des incendies en Gironde, dans les Landes et le Var notamment, la situation restait «très défavorable».
Source: ATS
Vers Bordeaux, les sites industriels sensibles sous haute-surveillance
Poudrerie, usine de missiles, centres de recherche... Le tissu d'industries de défense et de sites scientifiques disséminé dans l'ouest de la région bordelaise se trouve désormais exposé à l'incendie massif qui a embrasé les pourtours du Bassin d'Arcachon et menace désormais l'agglomération.
Autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, à l'ouest de la capitale girondine, tout un écosystème du domaine spatial, de l'aéronautique et de la défense s'est développé au fil des années dans des campus et bâtiments situés pour certains au milieu des pinèdes.
Des «experts et des moyens» ont été «déployés pour la sécurité des sites industriels», a fait savoir le ministère des Armées.
Source: AFP
L'incendie d'Ávila est «le plus important feu de forêt» de l'histoire récente de l'Espagne
L'incendie d'Ávila, près de Madrid, est «le plus important feu de forêt» de l'histoire récente de l'Espagne, a affirmé dimanche la ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen. «En ce qui concerne Ávila, nous parlons du plus important feu de forêt de l'histoire récente de l'Espagne», a-t-elle déclaré à des journalistes à Navalcarnero, près de Madrid.
Près de 75'000 personnes ont été déplacées par les incendies qui ravagent les environs de Madrid et les régions voisines, ainsi que celle de Valence, dans l'est du pays.
Source: ATS