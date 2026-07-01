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Premier pays nord-américain
Le Canada va participer à l'Eurovision dès l'édition 2027

Le Canada participera à l’Eurovision 2027, ont annoncé mercredi l’Union européenne de radio-télévision et Radio-Canada. C’est la première fois qu’un pays d’Amérique du Nord rejoint ce concours emblématique, qui se tiendra en Bulgarie.
Publié: 16:56 heures
L'Eurovision s'ouvre à l'Amérique du Nord avec l'arrivée du Canada.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le Canada participera à l'édition 2027 du concours Eurovision de la chanson, ont annoncé ses organisateurs mercredi. Le plus grand événement musical télévisé en direct du monde s'étend ainsi au continent américain

«L'Union européenne de radio-télévision (UER) et son plus récent membre, CBC/Radio-Canada, le diffuseur public national canadien, sont heureux d'annoncer que le Canada participera au concours Eurovision de la chanson 2027 en Bulgarie», a indiqué l'UER dans un communiqué publié à Genève.

Pour le monde entier

Le Canada est le premier nouveau pays à rejoindre l'Eurovision depuis l'Australie en 2015. «Cela montre une fois de plus que, bien qu'il soit né en Europe, le Concours continue d'accueillir le monde entier», s'est réjoui le directeur de l'Eurovision, Martin Green, cité dans le communiqué.

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La Bulgarie a remporté l'Eurovision 2026 à Vienne en mai grâce au titre «Bangaranga» de Dara, qui a conquis le public lors de cette 70e édition du concours télévisé suivi par 131 millions de téléspectateurs. Un chiffre en baisse de 35 millions par rapport à l'édition précédente disputée à Bâle, après le boycott de cinq pays en raison de la participation d'Israël.

Le souvenir de Céline Dion

Il avait été annoncé la semaine dernière que CBC/Radio-Canada était devenue membre à part entière de l'UER, ouvrant ainsi la voie à sa participation à l'Eurovision. Parmi les pays non-européens de l'UER figurent notamment Israël et l'Australie.

«Cela permettra également aux fans canadiens de continuer à suivre et à voter lors du Concours de la chanson, comme ils le font depuis des années, avec le plaisir supplémentaire de voir leur propre pays représenté sur la scène de l'Eurovision», a salué de son côté la présidente de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard.

Faute de participation de leur pays, plusieurs artistes canadiens ont marqué de leur empreinte le Concours. La plus emblématique est Céline Dion, qui a remporté le concours pour la Suisse en 1988 à Dublin, avec la chanson «Ne partez pas sans moi».

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