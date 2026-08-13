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Les 11, 13 et 15 mai
La ville hôte de l'Eurovision 2027 est connue!

L’Eurovision 2027 posera ses valises à Bourgas, Bulgarie. Les spectacles se dérouleront en mai dans l’Arena Burgas, une infrastructure récente de classe mondiale.
Publié: 10:31 heures
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Dernière mise à jour: 10:41 heures
La chanteuse bulgare DARA à la Wiener Stadthalle le 14 mai 2026 à Vienne, en Autriche.
Photo: IMAGO/Beautiful Sports
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AFP Agence France-Presse

Bourgas, ville bulgare de la mer Noire, accueillera le 71e Concours Eurovision de la chanson les 11, 13 et 15 mai 2027, ont annoncé jeudi, dans un communiqué, l'Union européenne de radio-télévision et la télévision nationale bulgare.

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Les demi-finales et la finale du concours auront lieu «dans le plus récent site sportif et de divertissement de Bulgarie, l'Arena Burgas, qui a ouvert ses portes en 2023», ont ajouté les organisateurs. La télévision publique bulgare BNT et Bourgas accueilleront le concours après la victoire de l'artiste DARA pour la Bulgarie à l'Eurovision de la chanson 2026 à Vienne avec «Bangaranga».

C'était la première fois que ce pays des Balkans remportait le concours. Les demi-finales auront lieu les mardi 11 et jeudi 13 mai, la finale aura lieu le samedi 15 mai. Bourgas est la quatrième ville de Bulgarie. Sofia, la capitale, mais aussi Varna et Plovdiv étaient sur les rangs.

Dizaines de millions de téléspectateurs

«Bourgas a finalement été sélectionnée pour sa proposition globale solide» avec la «capacité d'hébergement, les transports et la connectivité internationale», a précisé le communiqué. Située sur la côte de la mer Noire, Bourgas possède des plages accessibles à pied depuis le centre et compte près de 190'000 habitants.

Elle constitue l'une des principales portes d'entrée vers les stations balnéaires bulgares. L'Arena Burgas dispose de 5500 places assises et peut accueillir jusqu'à 15'000 personnes. Le secteur touristique, qui pèse environ 8% du PIB de la Bulgarie, mise sur le concours. L'Eurovision est suivie chaque année par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers l'Europe et au-delà, mais aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux.

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