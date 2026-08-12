L'Eurovision change les règles! Dès 2026, un pays en guerre ne pourra plus accueillir le concours, même s'il en est le vainqueur, a annoncé l'organisation mercredi.

L'Eurovision interdit l'accueil du concours aux pays en guerre

L'Eurovision interdit l'accueil du concours aux pays en guerre

AFP Agence France-Presse

Le concours Eurovision de la chanson a annoncé mercredi avoir changé ses règles, précisant que le pays vainqueur, qui accueille traditionnellement l'édition suivante, ne pourra plus accueillir le concours s'il est en guerre.

«Le règlement du concours stipule désormais que le diffuseur lauréat sera automatiquement inéligible pour accueillir le concours si un conflit armé, une situation géopolitique sensible ou toute autre situation affecte de manière significative la sécurité ou la stabilité de son Etat ou de sa région immédiate», ont annoncé les organisations de l'Eurovision dans un communiqué.