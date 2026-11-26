La compagnie norvégienne low cost Norse Atlantic, spécialisée dans les vols long-courriers, a suspendu ses vols jeudi et pourrait déposer le bilan, faute de financement urgent. La flambée des prix du kérosène aggrave sa situation.

La compagnie low cost norvégienne Norse Atlantic se dit au bord de la faillite

La compagnie low cost norvégienne Norse Atlantic se dit au bord de la faillite

AFP Agence France-Presse

La compagnie aérienne norvégienne à bas coûts Norse Atlantic, fragilisée par la flambée des prix du kérosène provoquée par la guerre au Moyen-Orient, s'est déclarée au bord de la faillite jeudi et a suspendu tous ses vols pour la journée. Fondée en 2021 et spécialisée dans les vols long-courriers, Norse avait déjà fait état mercredi d'un besoin urgent de financement à court terme, soulignant que sa situation financière était aujourd'hui «critique».

Après avoir chuté de 85 % la veille, l'action a encore abandonné plus de 4 % dans les premiers échanges à la Bourse d'Oslo jeudi. «Si un financement à court terme n'est pas obtenu de toute urgence, le conseil d'administration entend déposer le bilan», a indiqué la compagnie dans un nouveau communiqué boursier jeudi.

Une solution viable à trouver

«Rien ne garantit qu'une solution viable sera trouvée», a-t-elle ajouté, en précisant avoir annulé tous les vols jeudi «dans l'attente de savoir si elle pourra trouver une solution de financement viable». Norse assure être «en discussion avec des investisseurs concernant un éventuel rachat qui inclurait une solution de financement», sans préciser l'identité de ces investisseurs.

Les difficultés de Norse ne sont pas nouvelles mais elles ont encore été aggravées par le net renchérissement du kérosène sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient. Au-delà de Norse, c'est le secteur aérien dans son ensemble qui est pénalisé par la flambée des prix du kérosène.

La compagnie aérienne espagnole Plus Ultra a annoncé mardi cesser son activité, tandis que la lettone Air Baltic s'est placée en septembre sous protection de la loi américaine sur les faillites.