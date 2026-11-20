Un accord «historique» entre Londres et Bruxelles a été conclu vendredi. Dix ans après le Brexit, le Royaume-Uni et l’UE se rapprochent avec des mesures sur le commerce, la jeunesse et le climat.

Londres et Bruxelles scellent un accord historique de rapprochement

Londres et Bruxelles scellent un accord historique de rapprochement

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre britannique Andy Burnham et les responsables européens ont célébré lors d'un sommet vendredi à Bruxelles le rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, marqué par un accord sur des premières mesures concrètes.

«C'est un bon jour pour la Grande-Bretagne» et «pour l'Europe», a déclaré Andy Burnham, en saluant un «accord historique», tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen évoquait un «tournant» dans les relations avec Londres, dix ans après le référendum sur le Brexit.

«Les négociations sont achevées»

Le Royaume-Uni et l'UE ont «conclu» un accord lors de leur sommet vendredi à Bruxelles, a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique, même si la question de la réduction des frais universitaires pour les étudiants européens reste en suspens.

«Les négociations sont achevées», les deux parties s'étant entendues sur l'assouplissement des contrôles sur l'exportation de produits alimentaires britanniques, la mobilité des jeunes et les quotas d'émission de carbone, a détaillé ce porte-parole, ajoutant que «les discussions continueront dans certains domaines».