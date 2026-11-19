Une cyberattaque utilisant l’intelligence artificielle a visé la Commission européenne fin octobre, a confirmé jeudi un porte-parole à Bruxelles. Aucune donnée personnelle ne semble compromise, mais une enquête a été lancée immédiatement.

La Commission européenne a été ciblée par une cyberattaque

La Commission européenne a été ciblée par une cyberattaque

Une enquête a été ouverte

AFP Agence France-Presse

La Commission européenne a été la cible fin octobre d'une cyberattaque assistée par l' intelligence artificielle (IA), a indiqué jeudi un de ses porte-parole, sans pouvoir se prononcer pour l'instant sur la responsabilité de cet acte malveillant.

«Nous avons pris les mesures nécessaires. Une enquête a été immédiatement ouverte», a déclaré ce porte-parole, Thomas Regnier, devant la presse à Bruxelles. Il a précisé qu'à ce stade la Commission n'avait pas la preuve que des données personnelles aient été dérobées.