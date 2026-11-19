AFP Agence France-Presse
La Commission européenne a été la cible fin octobre d'une cyberattaque assistée par l' intelligence artificielle (IA), a indiqué jeudi un de ses porte-parole, sans pouvoir se prononcer pour l'instant sur la responsabilité de cet acte malveillant.
«Nous avons pris les mesures nécessaires. Une enquête a été immédiatement ouverte», a déclaré ce porte-parole, Thomas Regnier, devant la presse à Bruxelles. Il a précisé qu'à ce stade la Commission n'avait pas la preuve que des données personnelles aient été dérobées.
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