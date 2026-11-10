Interpol coince des centaines de passeurs de migrants

Une opération internationale coordonnée par Interpol a permis d'arrêter 260 personnes et de découvrir 41 réseaux de passeurs. Plus de 378'000 personnes ont été contrôlées en Afrique, Europe et Moyen-Orient.

En bref Interpol a annoncé le 10 novembre l'arrestation de plus de 260 personnes et l'identification de 41 réseaux de passeurs lors de l'opération Communis Maris, menée du 5 au 8 octobre dans 16 pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient

L'opération a révélé des pratiques criminelles graves, notamment l'utilisation de navires surchargés et inaptes à la navigation, mettant en danger des centaines de migrants, dont des enfants

7660 fonctionnaires ont contrôlé plus de 378'000 personnes, intercepté plusieurs embarcations, et lancé 434 nouvelles enquêtes avec le soutien de l'Union européenne

AFP Agence France-Presse

Plus de 260 personnes ont été arrêtées et 41 réseaux criminels de passeurs de migrants entre l'Afrique et l'Europe ont été repérés dans une opération de quatre jours impliquant les polices de seize pays, annonce mardi Interpol.

L'opération Communis Maris (Mer commune en latin), menée du 5 au 8 octobre, a notamment permis l'arrestation de 221 passeurs présumés, mais aussi de faussaires, précise dans un communiqué l'organisation internationale de police criminelle dont le siège est à Lyon (centre-est de la France).

Cette traque, impliquant les polices de 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient, a mis au jour l'existence de «41 organisations criminelles» et lancé «434 nouvelles enquêtes» dans les pays concernés, précise Interpol qui a coordonné, depuis Athènes, cette vaste opération financée par l'Union européenne.

Des milliers de personnes sont mortes ou ont disparu en mer ces dernières années en tentant de rejoindre l'Europe à travers la Méditerranée ou par la façade atlantique de l'Afrique, pour fuir les conflits, les régimes autoritaires ou les conditions économiques de vie dans leurs pays.

378'000 personnes contrôlées

«Les passeurs exploitent des populations vulnérables, les soumettant souvent à des violences, à des extorsions et à la traite des êtres humains», «en les faisant embarquer sur des navires surchargés et inaptes à la navigation», déplore David Caunter, à la tête de la Direction Criminalité organisée et Nouvelles formes de criminalité d'Interpol.

Plusieurs embarcations qui mettaient des vies en péril ont été interceptées en mer durant l'opération Communis Maris. Ainsi, au large du Maroc, un bateau en mer depuis six jours avec 70 personnes dont 30 mineurs. Ou une pirogue en bois partie du Sénégal et arraisonnée au large de la Mauritanie avec 80 passagers. Des contrôles dans les aéroports ont aussi permis, notamment à Chypre et en Grèce, d'arrêter des migrants présentant des documents d'identité falsifiés, selon Interpol.

En France, la police a interpellé six personnes suspectées d'organiser le passage de migrants clandestins, de blanchiment d'argent tiré de ces trafics et d'héberger des victimes dans des «conditions portant atteinte à la dignité humaine». Au total, 7660 fonctionnaires des autorités d'Algérie, Chypre, France, Gambie, Grèce, Italie, Libye, Malte, Mauritanie, Maroc, Portugal, Sénégal, Espagne, Syrie, Tunisie et Turquie ont contrôlé plus de 378'000 personnes, surveillé les points sensibles de départs des routes migratoires et exploité les pistes de diverses enquêtes, explique Interpol.