Europa-Park augmentera ses prix d’environ 4,5% en 2027: le billet journalier coûtera 73,90 francs pour les adultes. Le parking passera à 11,09 francs, mais des «Pre-Opening Weeks» proposeront des entrées moins chères en mars.

Une journée à Europa-Park va bientôt vous coûter plus de 73 francs

Une journée à Europa-Park va bientôt vous coûter plus de 73 francs

Bernadette Hogg

Les préparatifs pour l'année prochaine sont déjà en cours à Europa-Park. La saison 2026 se terminera le 9 janvier, après quoi le parc fermera brièvement ses portes. La nouvelle saison d'ouverture débutera ensuite le 20 mars 2027.

Mais l'année prochaine, les familles suisses devront à nouveau mettre la main au porte-monnaie. Les prix ont déjà augmenté ces dernières années. Selon les tarifs officiels du parc, les prix d'entrée vont encore augmenter pour 2027, selon le portail d'information t-online.

Plus de 73 francs pour un billet journalier

Europa-Park applique une tarification dynamique, comme de nombreuses stations de ski suisses aujourd'hui. Le prix d'un forfait journalier varie donc en fonction de la date de réservation, de la demande, du jour de la semaine et de la saison. Les visiteurs qui réservent à l'avance peuvent ainsi faire des économies.

Le stationnement de votre voiture deviendra également plus cher. A partir du 20 mars 2027, la place de parking visiteur coûtera 11,09 francs au lieu des 9,24 actuellement.

Une occasion de faire des économies

Les amateurs de parcs d'attractions ne seront pas entièrement déçus. Europa-Park inaugurera une nouveauté l'année prochaine: les portes ouvriront pour des «Pre-Opening Weeks» ​​avant même le début officiel de la saison. Du 7 au 19 mars 2027, les visiteurs pourront accéder au parc à des conditions plus avantageuses.

Les tarifs des «Pre-Opening Weeks» sont fixes: en semaine, l’entrée au parc est à 54,99 francs pour les visiteurs, qu’ils séjournent sur place ou non. Les samedis et dimanches, l’entrée est à 64,68 francs pour les visiteurs à la journée, et à seulement 54,96 francs pour ceux qui passent la nuit au parc, même le week-end.

Toujours un aimant pour les Suisses

Difficile de prédire si cette nouvelle hausse des prix nuira à la popularité du parc en Suisse. Un visiteur sur cinq vient de Suisse, soit près de 1,5 million de Suisses par an.

Pour les fans suisses d'Europa-Park, s'y rendre reste facile même sans voiture: le RailCoaster des CFF continuera de transporter les excursionnistes directement de Zurich à Europa-Park via Bâle tous les samedis en 2027. Auparavant, le billet combiné comprenant le trajet en train, la navette et l'entrée au départ de la gare CFF de Bâle coûtait 99 francs. On ignore encore si les prix de cette offre augmenteront également en 2027.