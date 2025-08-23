Le gouvernement américain devient un actionnaire important d'Intel en se procurant 10% des parts. En contrepartie de subventions d'un montant de 8,9 milliards de dollars, le groupe de puces reçoit un soutien pour l'extension de la production américaine.

1/5 Donald Trump compte sur des taxes d'importation pour la concurrence étrangère. Photo: imago/UPI Photo

Keystone-SDA et Michael Hotz

L'entreprise informatique Intel, en crise, va-t-elle être sauvée par un soutien public? Le gouvernement du président Donald Trump est le nouvel actionnaire du groupe de puces Intel. L'Etat américain détient désormais une part de 10%, a fait savoir le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.

Le prix d'achat correspond aux 8,9 milliards de dollars de subventions restantes pour l'extension de la production américaine, comme il ressort d'un communiqué d'Intel. L'entreprise avait déjà reçu deux milliards de dollars.

Aucun droit de vote

Selon des indications antérieures d'Howard Lutnick, le président Donald Trump voulait cette participation en contrepartie des subventions. Selon les indications données jusqu'à présent par le ministre, le gouvernement américain reçoit des actions sans droit de vote. Il ne pourrait donc pas exercer d'influence directe sur les décisions de gestion chez Intel. Selon le communiqué de l'entreprise, la part exacte est de 9,9%.

Le gouvernement américain peut également racheter dans les cinq ans une part supplémentaire de 5% au prix de 20 dollars par action si Intel devait détenir moins de 51% de son activité de fabrication. L'action Intel a augmenté d'environ 5,5% à 24,80 dollars dans le négoce américain de vendredi.

Privilégier les droits de douane

Donald Trump qualifie systématiquement de gaspillage financier les subventions accordées aux fabricants de puces électroniques sous son prédécesseur, Joe Biden, pour développer la production américaine. Il préfère miser sur des droits de douane élevés à l'importation, qui doivent inciter les entreprises à fabriquer leurs semi-conducteurs aux Etats-Unis.

L'analyste du secteur Stacy Rasgon a déclaré que la participation était un bon signe pour Intel dans la mesure où l'entreprise a désormais plus de chances d'obtenir effectivement les subventions promises. Mais en même temps, cela n'aide pas l'entreprise à trouver de nouveaux clients, a-t-il souligné sur la chaîne de télévision CNBC.

Inquiétude concernant les chaînes d'approvisionnement en puces

Actuellement, les puces high-tech, par exemple pour les smartphones, sont presque exclusivement produites en Asie – principalement à Taïwan, qui est en proie à des tensions géopolitiques avec la Chine. C'est pourquoi les Etats-Unis et l'Europe tentent depuis quelques années d'attirer à nouveau davantage de production en Occident.

Mais la construction des usines prend des années et coûte des dizaines de milliards de dollars. L'exode de la production de puces vers l'Asie a été alimenté pendant des décennies par des subventions élevées.

Sous Trump, le gouvernement américain a déjà obtenu une «action privilégiée» lors du rachat du groupe sidérurgique américain US Steel par son concurrent japonais Nippon Steel. Cela signifie que l'accord du président américain est nécessaire, entre autres, pour la délocalisation d'emplois hors des Etats-Unis, les fermetures d'usines ou les grandes acquisitions dans le pays.

Intel en difficulté

Intel a longtemps dominé le marché des semi-conducteurs, mais connaît des difficultés depuis des années. C'est surtout dans le secteur des puces pour l'intelligence artificielle que le spécialiste des cartes graphiques Nvidia a conquis une position de leader. En outre, Intel est également soumis à une pression accrue dans le secteur traditionnel des processeurs pour PC et des puces pour centres de calcul.

Le groupe tente de se constituer un deuxième pilier: la fabrication sous contrat pour d'autres fournisseurs de semi-conducteurs, en plus de ses propres puces. Mais jusqu'à présent, les choses avancent plutôt lentement. Le projet de construction d'une grande usine à Magdebourg a été abandonné en raison du manque de demande.