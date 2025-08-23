Plusieurs hauts responsables américains ont récemment quitté leurs fonctions, dont le chef du renseignement militaire et le numéro 2 du Trésor. Ces départs soulèvent des questions sur la stabilité de l'administration Trump.

1/2 Jeffrey Kruse occupait les fonctions de directeur de la Defense Intelligence Agency depuis le début de l'année 2024 (archives). Photo: Mark Schiefelbein

ATS Agence télégraphique suisse

Un haut responsable a annoncé vendredi le renvoi du chef du renseignement militaire aux Etats-Unis, qui fait suite au limogeage de plusieurs hauts gradés ces derniers mois. Il n'a pas avancé de raison pour ce limogeage du lieutenant-général Jeffrey Kruse.

Mais son renvoi arrive peu après que ses services ont estimé que les frappes américaines menées en Iran en juin avaient retardé de plusieurs années le programme nucléaire de Téhéran.

La colère de Donald Trump

Ce rapport, dont la presse s'est fait l'écho, diffère sensiblement des affirmations du président américain Donald Trump, qui martèle que les attaques en question ont totalement détruit les sites nucléaires visés. Cette divergence aurait suscité la colère du dirigeant républicain.

Jeffrey Kruse «n'assumera plus les fonctions de directeur de la DIA (Defense Intelligence Agency)», a indiqué le haut responsable militaire, sous couvert d'anonymat. Il occupait cette fonction depuis le début de l'année 2024.

Le numéro 2 du ministère des Finances s'en va

Le numéro 2 du ministère américain des Finances, Michael Faulkender, quitte son poste, a rapporté vendredi l'administration, sans préciser les raisons de ce départ, cinq mois après sa prise de fonction.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, le ministre des Finances Scott Bessent «remercie le secrétaire adjoint pour son dévouement et ses services». La nomination de cet économiste avait été confirmée par le Sénat fin mars. Le ministère, où il avait déjà oeuvré pendant le premier mandat de Donald Trump, n'a pas précisé les raisons de son départ.

«Un rôle essentiel»

Selon Scott Bessent, Michael Faulkender «a joué un rôle essentiel dans la supervision des opérations du département du Trésor américain et dans la mise en oeuvre du programme économique audacieux du président Trump».

Au moment de sa nomination, Donald Trump avait loué «un éminent économiste et décideur politique qui portera notre programme l'Amérique d'abord». «Il aidera (...) Scott Bessent à inaugurer un nouvel âge d'or pour les États-Unis en déclenchant un grand boom économique pour tous les Américains», avait-il ajouté.

Au début du mois, un autre haut responsable a quitté ses fonctions au Trésor, cette fois de la direction des services fiscaux: Billy Long a expliqué sur X que Donald Trump voulait qu'il devienne ambassadeur en Islande.