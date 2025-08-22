DE
Rebondissement dans l'affaire Epstein
Pour Ghislaine Maxwell, «Trump n'a jamais eu de comportement inapproprié»

Sous pression, le Ministère américain de la Justice a publié la transcription d'un récent entretien avec Ghislaine Maxwell, la principale complice de Jeffrey Epstein.
Publié: 21:43 heures
|
Dernière mise à jour: 21:50 heures
Écouter
Maxwell est la principale complice d'Epstein.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministère américain de la Justice a rendu public vendredi la retranscription, ainsi que la bande audio d'un récent entretien avec Ghislaine Maxwell, la complice du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, au moment où le gouvernement de Donald Trump fait face à des accusations de manque de transparence dans cette affaire.

«A l'exception du nom des victimes, chaque mot est inclus. Rien n'a été enlevé. Rien n'a été caché», a assuré Todd Blanche, le haut responsable du ministère de la Justice qui a mené l'entretien fin juillet avec Ghislaine Maxwell, détenue aujourd'hui dans une prison du Texas.

Elle défend Trump

Maxwell, qui purge une peine de 20 ans de prison après avoir été reconnue coupable de trafic sexuel et de complot en décembre 2021, a participé à un interrogatoire de deux jours mené par Todd Blanche en Floride le mois dernier. Elle y a déclaré au ministère de la Justice: «Trump n'a jamais eu de comportement inapproprié envers qui que ce soit», a rapporté le New York Post. 

Le ministère de la Justice a également déclaré avoir soumis les dossiers Epstein au Congrès. 

Développement suit

