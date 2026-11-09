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Frontière avec le Mexique
La Cour suprême relance le chantier du mur anti-migrants de Donald Trump au Texas

La Cour suprême américaine a autorisé lundi l’administration Trump à reprendre un chantier lié au mur frontalier dans le parc national de Big Bend, au Texas, malgré une plainte d’organisations environnementales et locales.
Publié: il y a 4 minutes
La Cour suprême américaine autorise la reprise des travaux liés au mur frontalier dans un parc national au Texas.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, a levé lundi à la demande de l'administration Trump la suspension d'un projet lié à la construction du mur à la frontière avec le Mexique y compris dans le parc national de Big Bend, au Texas (sud).

Le ministère de la Sécurité intérieure prévoit de construire des barrières pour véhicules, des routes de patrouille, et d'installer des éclairages ainsi que des systèmes de surveillance et de détection dans et autour de ce parc frontalier, connu pour ses paysages spectaculaires et sa riche biodiversité.

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Le 2 octobre, une juge fédérale du Texas avait suspendu les travaux jusqu'à nouvel ordre à la suite d'une plainte déposée par des organisations de défense de l'environnement et des acteurs locaux. Ces derniers reprochaient au ministère de s'être affranchi des lois environnementales et de protection du patrimoine pour mener ce projet à 1,7 milliard de dollars.

La Cour suprême, sans se prononcer sur le fond du dossier, a considéré lundi que la loi autorise le ministère de la Sécurité intérieure à déroger à ces réglementations afin de faciliter la réalisation de tels ouvrages.

Dans sa décision, de laquelle se désolidarise une seule des trois juges progressistes - sur neuf membres de la Cour au total -, elle conclut que «l'intérêt du gouvernement l'emporte sur tout préjudice esthétique, récréatif ou environnemental invoqué par les plaignants».

«Cette décision horrible ouvre la voie à la destruction au bulldozer d'un désert inviolé et du dynamitage de parois de canyons avant même que les tribunaux aient décidé si cette destruction était légale», a déploré dans un communiqué Laiken Jordahl, du Center for Biological Diversity, l'une des organisations plaignantes.

Des bulldozers avaient commencé à creuser en août dans ce parc national, qui abrite notamment le canyon de Santa Elena. Face aux protestations locales, la police aux frontières (CBP) avait ensuite interrompu les travaux, mais cette pause ayant pris fin le 30 septembre, le chantier peut désormais reprendre à tout moment.

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