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Opération antiterroriste
Coup de filet en Turquie avec l’arrestation de 119 suspects de l’EI

La Turquie a arrêté 119 suspects liés à l'Etat islamique lors d'une vaste opération dans 30 provinces, dont Istanbul et Ankara, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères.
Publié: 14:29 heures
La police turque arrête 119 personnes liées à l'État islamique.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La police turque a interpellé 119 personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le groupe Etat islamique (EI). L'opération a été menée à travers le pays, a indiqué samedi le ministère turc des Affaires étrangères. «119 suspects ont été interpellés dans une opération menée dans 30 provinces contre l'organisation terroriste Daech par notre gendarmerie» dans trente provinces, dont Istanbul (nord-ouest), Ankara (centre) et Adana (sud), a précisé le ministère.

Les suspects sont accusés d'être membre du groupe Etat islamique, de faire sa propagande sur les réseaux sociaux et de le financer «par le biais des personnes en lien avec l'organisation terroriste et des soi-disant associations caritatives», a-t-il ajouté.

Un homme soupçonné d'être lié au groupe Etat islamique avait été tué fin juin dans un échange de tirs avec la police au sud d'Ankara, à deux semaines d'un sommet de l'Otan dans la capitale turque. 209 personnes soupçonnées de liens avec l'EI et avec des groupuscules d'extrême gauche avaient par la suite été arrêtées à Ankara, à la demande du procureur de la capitale.

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