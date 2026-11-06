Le Parquet européen enquête sur d’éventuelles fraudes liées à des fonds de l’Union européenne (UE) pour rénover la ligne à grande vitesse Madrid-Séville, où un récent accident a fait 69 morts.

Le parquet européen enquête sur d'éventuelles fraudes sur la ligne accidentée à Urda

Le parquet européen enquête sur d'éventuelles fraudes sur la ligne accidentée à Urda

AFP Agence France-Presse

Le Parquet européen a ouvert une enquête pour chercher d'éventuelles fraudes dans l'utilisation de fonds européens destinés à la rénovation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Madrid-Séville, théâtre d'un accident qui a fait 69 morts la semaine dernière, a indiqué l'institution vendredi.

Une enquête similaire, portant sur la même ligne du réseau ferroviaire espagnol, avait déjà été ouverte après un autre accident qui avait fait 46 morts en Andalousie, rappelle le Parquet européen dans un communiqué.

L'enquête ouverte vendredi porte sur «une possible fraude affectant des fonds européens destinés à la rénovation et à l'amélioration de la sécurité, de la signalisation et des systèmes de communication» sur cette ligne, précise-t-il.

A cette fin, des «mesures d'enquête» sont menées auprès de l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), l'entreprise publique chargée de la gestion des infrastructures ferroviaires espagnoles, ainsi qu'auprès d'autres organismes publics, ajoute le communiqué.

La collision de deux trains à grande vitesse à hauteur d'Urda, à environ 150 kilomètres au sud de Madrid, a fait 69 morts la semaine dernière.

Le 18 janvier dernier, deux trains à grande vitesse étaient déjà entrés en collision près de la commune andalouse d'Adamuz, plus au sud, faisant 46 morts. Mardi, le ministre des Transports, Oscar Puente, qui dirigeait le ministère lors des deux accidents, a présenté sa démission.