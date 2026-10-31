A Urda, près de Tolède, habitants et responsables politiques ont rendu hommage samedi aux 69 victimes de la collision de deux trains à grande vitesse survenue mercredi. L’enquête se poursuit, tandis que 36 morts ont été identifiés.

Une messe en hommage aux victimes de l'accident ferroviaire trains en Espagne

Une messe en hommage aux victimes de l'accident ferroviaire trains en Espagne

AFP Agence France-Presse

Des habitants et des responsables locaux se sont réunis samedi dans le village espagnol d'Urda, situé dans la province de Tolède (centre), à proximité duquel a eu lieu mercredi la collision entre deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 69 morts, pour une messe en hommage aux victimes.

Les bancs de l'église San Juan Bautista étaient bondés. À l'extérieur, des dizaines d'autres personnes s'étaient rassemblées pour écouter l'office. Certains essuyaient des larmes.

69 victimes

Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer la cause de l'une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières d'Europe depuis le début du siècle, survenue lorsqu'un train reliant Madrid à Séville a percuté à grande vitesse un train à l'arrêt mercredi. Les autorités ont terminé les autopsies des 69 personnes tuées dans l'accident, dont 36 ont été identifiées à ce jour.

Lors de la messe, l'archevêque de Tolède, Francisco Cerro, a déclaré aux personnes en deuil que les jours qui ont suivi la catastrophe avaient été comme «un Vendredi saint pour nous tous», reconnaissant qu'"il n'existe pas de mots qui puissent apporter du réconfort» à ceux qui ont perdu des proches.

«Chères familles touchées par l'accident de train, vous n'êtes pas seules. La société est avec vous, ce qu'elle a de meilleur est avec vous», a-t-il affirmé, exhortant le public à ne pas oublier la tragédie et appelant à ce que de telles catastrophes ne se reproduisent jamais.

«Vague de solidarité»

Il a également rendu hommage aux secours et aux bénévoles, remerciant le personnel soignant, les pompiers, la police et les équipes de secours pour leurs efforts, et saluant ce qu'il a décrit comme «une véritable vague de solidarité».

Le président de la région de Castille-La Manche, Emiliano García-Page, et le maire d'Urda, Manuel Galán, comptaient parmi les responsables présents à l'office.

Les habitants d'Urda, qui compte environ 2.500 personnes, «sont très durement touchés, souffrent énormément et ont un immense besoin de soutien», a déclaré M. Galán à la télévision publique espagnole (TVE) avant la messe.

Scène «infernale»

Un pharmacien du village, Antonio García Colina, 76 ans, a raconté s'être précipité en voiture vers les lieux où s'est produite la catastrophe pour tenter de se porter au secours des blessés et avoir vu plusieurs personnes en train de mourir.

«En me dirigeant vers le site de la catastrophe, j'ai commencé à voir que les passagers qui étaient en train d'être sortis des wagons du train étaient en mauvais état, a-t-il dit, décrivant une scène «infernale».

Les équipes de secours continuent à fouiller les décombres tandis que les experts médicaux-légaux procèdent à l'identification des victimes.

Les autopsies des 69 personnes tuées dans l'accident ont été achevées, et 36 ont été identifiées jusqu'à présent.

Cet accident ferroviaire était le deuxième cette année en Espagne. En janvier, 46 personnes avaient été tuées lorsqu'un train a déraillé et percuté un autre train roulant dans la direction opposée sur la même voie, près du village d'Adamuz, dans le sud du pays.