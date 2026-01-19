«On se croirait dans un film d’horreur.» Le témoignage d’un passager illustre la violence de la collision entre deux trains survenue dimanche dans le sud de Espagne. Le choc a fait au moins 39 morts et plus de 150 blessés, projetant plusieurs wagons hors des rails.

AFP Agence France-Presse

Au moins 39 personnes sont décédées dimanche et plus d'une centaines de blessés, dont des dizaines gravement, dans le sud de l'Espagne, selon la Garde civile, après une collision très violente entre deux train qui a projeté des wagons hors des rails.

Selon le ministre espagnol des transports Oscar Puente, «les derniers wagons d'un train» de la compagnie Iryo, parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, «ont déraillé» près d'Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train de la compagnie nationale Renfe.

Celui-ci circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva. La violence du choc entre les trains, avec des centaines de passagers à bord, a été telle qu'il a «projeté les deux premiers wagons du train Renfe hors des rails», a-t-il poursuivi. «Tout est complètement détruit», a déclaré Francisco Carmona, chef des pompiers de Cordoue, à la chaîne de télévision publique TVE. «Nous avons même dû déplacer des corps pour pouvoir accéder à des personnes vivantes», a-t-il ajouté.

«On se croirait dans un film d'horreur»

«On se croirait dans un film d'horreur», a raconté un passager, Lucas Meriako, qui se trouvait à bord du train Iryo, à la chaîne La Sexta. «Il y a eu un choc très violent à l'arrière et l'impression que tout le train allait se disloquer (...) De nombreuses personnes ont été blessées par des éclats de verre», a-t-il dit.

Une jeune femme a peiné à retenir ses larmes lors d’une interview accordée à la chaîne publique RTVE, en racontant le cauchemar vécu à bord du train Iryo impliqué dans l’accident. «Il y a eu un freinage brutal, puis le noir total. J’ai été projetée la tête la première hors de mon siège. Des personnes et des bagages volaient dans tous les sens, il y avait des cris, des enfants qui pleuraient, du sang, a-t-elle confié.

C'est comme si «un tremblement de terre» avait secoué le wagon, a témoigné de son côté un journaliste de la radio publique RNE qui voyageait dans l'un des deux trains, à la télévision publique TVE. Les occupants du wagon ont pris les marteaux de secours pour briser les vitres et commencer à sortir du convoi, a-t-il encore raconté.

Equipes de soutien déployées

Selon des médias espagnols, plus de 300 personnes se trouvaient dans le train d'Iryo et plus de 100 dans l'autre train de Renfe. Dans la grande gare madrilène d'Atocha, des «équipes de soutien vont être déployées pour accompagner les familles» des personnes touchées, a annoncé la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Face à la situation, «le trafic de trains à grande vitesse entre Madrid et Cordoue, Séville, Malaga et Huelva (des villes dans le sud de l'Espagne, ndlr) sera interrompu au moins toute la journée du lundi 19 janvier», a, par ailleurs, indiqué sur X le gestionnaire du réseau ferroviaire espagnol (Adif).