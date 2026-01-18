Un déraillement suivi d'une collision entre deux trains près d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne, a causé dimanche au moins 39 morts et plus d'une centaine de blessés, selon les autorités locales.

Un violent accident de train fait des dizaines de morts au sud de l'Espagne

Un accident ferroviaire dans le sud de l'Espagne, impliquant deux trains à grande vitesse, a fait dimanche au moins 39 morts et 150 blessés, selon un dernier bilan communiqué par la Garde civile. Le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, a prévenu sur le réseau social X que «le choc a été terrible» . Le bilan n'est «pas définitif», a indiqué le ministre sur X, disant «être en route» pour les lieux de l'accident. Le Premier ministre est également attendu sur place lundi dans la matinée.

Les images diffusées à la télévision publique montraient les deux trains entourés d'une foule de personnes et d'ambulances, tandis que les services d'urgence s'efforçaient de venir en aide aux nombreux blessés. Selon Oscar Puente, «les derniers wagons d'un train» de la compagnie) Iryo parti de Malaga, en Andalousie (sud), pour rallier Madrid, «ont déraillé» près d'Adamuz, à près de 200 km au nord de Malaga, entrant en collision avec un train de la compagnie Renfe qui circulait dans le sens inverse sur une voie adjacente en direction de Huelva.

Accident brutal

La violence du choc entre les trains, avec environ 300 passagers à bord, a été telle qu'il a «projeté les deux premiers wagons du train Renfe hors des rails», a poursuivi Oscar Puente, expliquant que «la priorité» pour le moment était «de porter secours aux victimes».

La Garde civile a indiqué à l'AFP, dans un dernier bilan, qu'il y avait au moins 39 morts, les autorités régionales andalouses évoquant au moins 150 blessés, 73 personnes hospitalisées dont 24 dans un état grave, et cinq dans un état très grave. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a indiqué «suivre de près» l'évolution des événements, le gouvernement central à Madrid «collabor(ant) avec les autres autorités compétentes» mobilisées sur place.

«Des gens à l'intérieur»

De son côté, la famille royale espagnole a fait part dans un communiqué de sa «grande inquiétude à la suite de ce grave accident, présent(ant) (ses) plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes». Le bilan pourrait s'alourdir, car d'après les secours, des passagers se trouvent toujours bloqués dans des wagons.

Des dizaines de personnes hospitalisées

Toutes les personnes blessées dimanche soir ont été transférées dans des hôpitaux. Il s'agit de plus de 20 personnes dont l'état est considéré comme grave, a annoncé le ministre espagnol des Transports, Óscar Puente.

«Toutes les personnes blessées nécessitant des soins hospitaliers ont été évacuées», a déclaré Óscar Puente lors d'un point-presse tôt lundi matin. «On parle de 30 personnes gravement blessées qui ont été transférées dans des hôpitaux», a-t-il précisé. Ce bilan a ensuite été revu à la baisse, dénombrant 24 blessés graves.

Un accident «étrange»

Le ministre des Transports a qualifié cet accident d'«extrêmement étrange», selon des propos recueillis par «El Pais». Óscar Puente a pour l'instant beaucoup de mal à expliquer les causes de cet accident, survenu sur une voie rénovée le printemps dernier. Le train Iryo qui a déraillé était lui-même «pratiquement neuf».

«C'est étrange, très étrange», a poursuivi le ministre espagnol. «Il est très difficile pour l'instant de l'expliquer». Une commission indépendante sera chargée de mener des investigations sur les causes de l'accident.