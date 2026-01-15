DE
Gros coup de filet
L'Espagne démantèle un réseau d'importation de cocaïne

La police espagnole a démantelé un réseau lié au cartel des Balkans, arrêtant 30 personnes et saisissant 2,5 tonnes de cocaïne. L'enquête a révélé des techniques sophistiquées de trafic depuis la Colombie.
Publié: il y a 46 minutes
La police nationale espagnole devant l'ambassade des Etats-Unis à Madrid, le 4 janvier 2026. (Image d'illustration)
La police espagnole a annoncé jeudi le démantèlement d'un important réseau lié au «cartel des Balkans» qui transportait de la cocaïne depuis la Colombie vers l'Espagne, menant à l'arrestation de 30 personnes et à la saisie de 2,5 tonnes de poudre blanche.

«Trois organisations criminelles liées au cartel des Balkans, spécialisées dans le trafic de cocaïne à grande échelle, ont été démantelées», s'est félicitée la police dans un communiqué, mentionnant cette organisation régulièrement citée comme l'un des principaux acteurs internationaux du narcotrafic. Ce coup de filet a permis au total l'arrestation de 30 personnes et à la saisie de 2475 kilogrammes de cocaïne et de plusieurs armes lors de 19 perquisitions, a-t-elle précisé.

L'enquête, qui avait débuté à l'automne 2024 après la saisie de 88 kg de cocaïne dans un véhicule en Andalousie (sud), a permis d'élaborer le rôle de chacun des trois groupes, qui utilisaient notamment en haute mer la technique du drop off, consistant à larguer des ballots ensuite récupérés par des plus petits bateaux. Depuis plusieurs années, des groupes criminels issus des Balkans se sont spécialisés dans l'acheminement et la distribution de la cocaïne en Europe.

Treize personnes interpellées

En Espagne, considérée comme l'une des principales portes d'entrée sur le Vieux Continent de la cocaïne sud-américaine, les trafiquants de drogue font régulièrement l'objet de coups de filet. Lundi, la police avait annoncé la saisie de près de dix tonnes de cocaïne en haute mer, «la plus importante» saisie de ce type jamais réalisée dans ces conditions par ses services. Treize personnes avaient été interpellées au cours de l'opération.

