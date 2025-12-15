DE
En Espagne, une amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

En pleine crise du logement, le gouvernement espagnol a infligé une amende record de plus de 64 millions d’euros à la plateforme Airbnb pour la publication d’annonces de logements interdits, sommant le groupe de se conformer à la réglementation.
Publié: 09:41 heures
En pleine crise du logement, l’Espagne inflige une amende de plus de 64 millions d’euros à Airbnb pour des annonces de logements interdits.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir infligé une amende de 64 millions d'euros contre la plateforme Airbnb pour avoir notamment publié des annonces de logements interdits, en pleine crise du logement dans le pays.

L'amende, qui atteint précisément 64'055'311 euros, est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation, ajoutant que Airbnb devait désormais «corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illégaux».

