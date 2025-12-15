En Espagne, une amende de 64 millions d'euros contre Airbnb

AFP Agence France-Presse
Le gouvernement espagnol a annoncé lundi avoir infligé une amende de 64 millions d'euros contre la plateforme Airbnb pour avoir notamment publié des annonces de logements interdits, en pleine crise du logement dans le pays.
A lire également
L'amende, qui atteint précisément 64'055'311 euros, est «définitive», a précisé dans un communiqué le ministère de la Consommation, ajoutant que Airbnb devait désormais «corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illégaux».
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit