L'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX s'est écrasé sur la Lune ce mercredi. L'impact, confirmé par des scientifiques grâce à un télescope au Chili, a créé un panache de débris. La NASA compte analyser les données recueillies sur le site.

Une fusée de SpaceX s'écrase sur la Lune et laisse un cratère derrière elle

Une fusée de SpaceX s'écrase sur la Lune et laisse un cratère derrière elle

ATS Agence télégraphique suisse

L'étage supérieur d'une fusée de SpaceX s'est bien écrasé sur la Lune, ont confirmé des scientifiques mercredi. Un télescope au Chili a capté des preuves d'un nuage de débris.

La collision, qui n'était pas intentionnelle, devrait avoir créé un cratère à la surface lunaire que les agences spatiales, dont la NASA, espèrent documenter. Les scientifiques estimaient que l'étage supérieur de la fusée Falcon 9, de la taille d'un bus, allait frapper la surface de la Lune mercredi vers 08h35 (heure en Suisse).

Le très grand télescope de l'observatoire européen austral (ESO), situé au Chili, «a détecté des raies spectrales», a annoncé l'observatoire dans une publication sur les réseaux sociaux, soulignant qu'il y avait «des empreintes chimiques» de «sodium et de lithium dans le panache d'impact, qui a duré de cinq à dix minutes après la collision». «Le sodium provient probablement du sol lunaire, tandis que le lithium pourrait provenir de la fusée elle-même», a détaillé l'ESO.

Près du cratère d'Einstein

Benjamin Fernando, chercheur au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis) et auteur principal d'une récente étude consacrée à cette collision attendue, a également confirmé auprès de l'AFP que l'impact s'était produit. En supposant que tout le carburant avait été consommé, les auteurs de l'étude estimaient que l'engin pesait environ quatre tonnes et devait, à une vitesse de 8690 km/h, s'écraser près du cratère Einstein, dans l'hémisphère nord de la Lune.

La NASA et sa sonde spatiale Lunar Reconnaissance Orbiter ont prévu de capturer des images du site de l'impact, tout comme la Corée du Sud avec sa sonde Pathfinder Lunar Orbiter. Mais les informations pourraient mettre plusieurs jours à nous parvenir.

Collecter des données lunaires

Avant le crash, la NASA avait affirmé qu'il n'y avait «aucun danger pour la Terre». «Les scientifiques de la NASA prévoient de collecter des données lunaires de cet événement pour affiner les techniques de suivi d'objets dans l'espace», a par ailleurs indiqué l'agence spatiale américaine.

La fusée Falcon 9, réalisée par la société SpaceX d'Elon Musk, a décollé en janvier 2025 avec deux alunisseurs à son bord. Le propulseur est revenu sur terre, tandis que l'étage supérieur, considéré depuis comme un débris spatial, est resté dans l'espace pour poursuivre l'acheminement des deux engins.

«Un mélange d'activité solaire et de forces gravitationnelles l'a finalement placé sur une trajectoire en direction de la Lune», malgré les précautions prises par SpaceX, a affirmé Julianna Scheiman, une responsable de la société. La Lune est régulièrement frappée par des débris spatiaux, notamment des météoroïdes. Les collisions avec des objets artificiels sont, en revanche, beaucoup plus rares.