DE
FR

Elon Musk défié
La Chine a réussi son premier atterrissage d'une fusée réutilisable

La Chine a réussi le premier atterrissage d'une fusée réutilisable, vendredi à Hainan. Cet exploit marque une avancée majeure pour ses ambitions spatiales et pourrait défier la domination de SpaceX et Blue Origin.
Publié: 16:20 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
1/2
SpaceX d'Elon Musk, et Blue Origin, de Jeff Bezos, dominaient l'espace jusqu'alors.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Chine a réussi vendredi pour la première fois l'atterrissage d'une fusée réutilisable, selon son agence spatiale, une avancée majeure pour ses ambitions dans l'espace, destinée notamment à réduire le coût des lancements. Avec ce succès, le géant asiatique semble en capacité de contester la domination américaine dans les lanceurs réutilisables, jusqu'ici principalement incarnée par l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, et également par Blue Origin, de Jeff Bezos.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Une fusée Longue Marche-10B a décollé à 12H15 (04H15 GMT) de son site de lancement à Hainan, grande île du sud du pays, avant de placer un satellite en orbite, a indiqué l'agence spatiale chinoise (CNSA). Le premier étage de la fusée, c'est-à-dire la partie inférieure qui fournit la poussée initiale nécessaire pour arracher le lanceur du sol, a ensuite été récupérée «sur une plateforme en mer par un système de capture par filet», a-t-elle expliqué.

«Une percée majeure»

La télévision publique CCTV a diffusé d'impressionnantes images aériennes au-dessus des flots, montrant le lanceur redescendre de façon contrôlée à la verticale avant de se poser délicatement à travers une armature cubique sur la plateforme.

«Cette mission marque la première récupération contrôlée réussie du premier étage d'un lanceur par la Chine, ainsi que la première mondiale d'une récupération en mer par filet», a indiqué la CNSA. Elle se félicite d'une «percée majeure dans les technologies chinoises de fusées réutilisables».

A lire aussi
SpaceX perd du terrain à Wall Street après son envolée spectaculaire
Après son envol spectaculaire
L'action de SpaceX entame-t-elle déjà une descente embarrassante?
SpaceX entre en Bourse avec l'ambition de signer un record historique
Elon Musk jubile
SpaceX entre en Bourse avec l'ambition de signer un record historique

Contrairement à la fusée Falcon 9 de SpaceX, la Longue Marche-10B n'utilise pas des pieds d'atterrissage mais des crochets pour se fixer à un filet sur la plateforme. «La récupération par filet contribue à simplifier la structure de la fusée», permet «d'alléger» son poids et d'emporter davantage de contenu vers l'espace, a indiqué Chen Muye, un expert de la société China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), cité par le journal officiel Global Times.

Une inovation

La technique offre également «une plus grande tolérance aux écarts lors de l'atterrissage» et permet d'«élargir la fenêtre de capture», a-t-il souligné. La plupart des fusées sont conçues pour un usage unique, leurs étages retombant en mer, se consumant dans l'atmosphère ou demeurant parfois en orbite comme débris.

Le premier étage est considéré comme l'élément le plus coûteux. Sa réutilisation permet ainsi de réduire le coût des lancements de satellites ou vaisseaux spatiaux. La série des fusées Longue Marche-10 est notamment destinée aux futures missions chinoises habitées vers la Lune.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus