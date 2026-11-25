Arrivée près de Dimorphos après deux ans de voyage, la sonde Hera a dévoilé des images surprenantes. L'astéroïde, percuté en 2022 par DART, présente un cratère immense et une trajectoire devenue chaotique.

«C'est une aventure à la 'Indiana Jones', mais en mieux!»

«C'est une aventure à la 'Indiana Jones', mais en mieux!»

Après deux ans de voyage, la sonde Hera est arrivée à proximité de l'astéroïde Dimorphos, dévié de sa trajectoire lors d'un test inédit de défense planétaire, et les premières images dévoilées mercredi par l'Agence spatiale européenne (ESA) réservent déjà leur lot de surprises. «La première fois que j'ai vu les images, j'ai fait 'waouh!'», s'enthousiasme auprès de l'AFP Patrick Michel, chercheur de la mission, en évoquant un «scénario pas du tout prévu».

En le percutant, «nous avons changé l'apparence de Dimorphos, nous avons changé la façon dont il se déplace, et nous avons observé pour la première fois une multitude de nouveaux compagnons dans ce système auxquels nous ne nous attendions pas», résume à la presse Naomi Murdoch, planétologue à l'ISAE-SUPAERO (Toulouse).

Petit retour en arrière dans cette histoire digne d'Hollywood: il y a quatre ans, un vaisseau de la Nasa, DART, est allé délibérément s'écraser à la surface de Dimorphos, un petit corps de seulement 160 mètres de diamètre qui est la Lune d'un astéroïde plus grand, Didymos.

Situé à 11 millions de kilomètres de la Terre, il ne représentait aucun danger. L'objectif était d'évaluer s'il était possible de dévier sa trajectoire et d'utiliser cette technique au cas où, à l'avenir, un tel objet menacerait de frapper notre planète.

L'appareil de la Nasa est parvenu à déplacer Dimorphos en réduisant son orbite de 33 minutes. Mais pour «comprendre parfaitement ce qui s'est passé et valider les modélisations d'impact de telle sorte qu'on puisse ensuite les utiliser pour d'autres scénarios», il fallait retourner étudier ce qui était advenu de l'astéroïde, explique M. Michel.

Obstacles inattendus

C'est l'objectif de la mission Hera, lancée en octobre 2024. Celle-ci est arrivée il y a trois semaines à une trentaine de kilomètres de Dimorphos et a envoyé de premiers clichés.

Sur l'un d'entre eux, l'impact semble avoir aplati un côté de Dimorphos, laissant un cratère aussi large que toute la face de l'astéroïde touchée par DART. À l'intérieur du cratère, on distingue plusieurs structures inhabituelles, dont une en forme de cigare.

En fonction de la structure interne de Dimorphos – roche solide ou amas de débris – encore inconnue, les scientifiques pensaient que DART allait provoquer la formation d'un cratère ou déformer l'astéroïde. «En fait, c'est les deux. On ne comprend pas encore bien comment c'est possible», raconte l'astrophysicien.

Devenu «très chaotique»

Autre surprise, ce n'est pas simplement l'orbite de Dimorphos qui a changé mais aussi sa dynamique. «Avant l'impact, Dimorphos ressemblait à notre propre Lune. Il montrait toujours la même face à Didymos et il se comportait de manière assez régulière. Maintenant, il est très chaotique», comme un «tonneau que vous lancez dans un escalier et qui se déplace dans tous les sens», décrit Sabina Raducan, planétologue à l'Institut international des sciences spatiales (ISSI, Berne).

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L'équipe d'Hera a aussi découvert que Didymos et Dimorphos n'étaient pas seuls. Des centaines de blocs rocheux allant de la taille d'un ballon de football à celle d'une machine à laver sont en mouvement autour d'eux.

Les scientifiques ne savent pas encore si ces objets sont une conséquence de l'impact, mais leur présence inattendue est un «cauchemar» pour les ingénieurs de la mission, témoigne Margherita Cardi, cheffe de projet du CubeSat Milani, chez Tyvak International. Ce nanosatellite, ainsi qu'un autre CubeSat baptisé Juventas, doivent normalement être déployés en janvier pour orbiter autour de Dimorphos, une fois qu'Hera s'en sera approché à entre 20 et 10 km.

Les équipes au sol seront en mesure d'ajuster son orbite ou de modifier sa trajectoire pour éviter une collision, mais Milani ne pourra pas «détecter lui-même un bloc rocheux et l'éviter automatiquement», avertit-elle.

Or, pendant six mois, Juventas et Milani doivent apporter des informations cruciales aux scientifiques. Le premier, censé atterrir sur Dimorphos, transporte un radar basse fréquence pour sonder sa structure interne, ainsi que des instruments destinés à mesurer son champ de gravité extrêmement faible.

Le deuxième doit étudier la composition de l'astéroïde à l'aide d'une caméra multispectrale et d'un détecteur de poussières. «C'est une aventure à la 'Indiana Jones', mais en mieux !», conclut Patrick Michel. «Parce que c'est la réalité et que le scénario est de moins en moins écrit à l'avance».