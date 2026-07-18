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L'Inde lance avec succès sa première fusée privée dans l'espace

L'Inde a lancé avec succès sa première fusée privée «Vikram 1» samedi depuis Sriharikota. Conçue par Skyroot, elle a atteint son orbite à 450 km en 15 minutes, marquant une étape clé pour le secteur spatial indien.
Publié: il y a 27 minutes
Le lanceur Vikram 1 a atteint son orbite de travail à 450 kilomètres d'altitude.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La première fusée de fabrication privée de l'histoire de la conquête spatiale indienne a été lancée samedi avec succès depuis le centre spatial de Sriharikota (sud), a annoncé son constructeur, l'entreprise Skyroot. D'une hauteur de 23 m, le lanceur «Vikram 1» a décollé à 12h05 locales (6h35 GMT) et atteint plus de 15 minutes plus tard sans encombre son orbite de travail à 450 km au-dessus de nos têtes, a précisé Skyroot.

La nouvelle fusée est conçue pour expédier des satellites de 350 kg en orbite basse. Pour ce vol inaugural, elle était équipée d'engins de démonstration conçus par des microentreprises indiennes. Le pays le plus peuplé de la planète - un milliard et demi d'habitants - affiche de grandes ambitions spatiales. Ces dix dernières années notamment, il a réussi des prouesses au niveau des plus grandes puissances et pour des coûts bien plus faibles.

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Après avoir envoyé une sonde autour de Mars en 2014 et posé un robot sur la Lune en 2023, l'agence spatiale indienne (ISRO) ambitionne d'envoyer un astronaute en orbite par ses propres moyens en 2027. Le Premier ministre indien Narendra Modi a aussi annoncé sa volonté de faire marcher un Indien sur la Lune d'ici à 2040.

Son gouvernement a ouvert en 2020 l'accès de l'espace aux entreprises privées. Plus de 400 microentreprises se partagent désormais ce marché, dont le chiffre d'affaires actuel est estimé à 8 milliards de dollars. Il espère le faire passer à 40 à 50 milliards de dollars dans les dix prochaines années.


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