L'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué le 10 septembre lors d'un discours qu'il prononçait sur un campus de l'Utah. Âgé de seulement 31 ans, il laisse derrière lui sa femme Erika Kirk, deux jeunes enfants et une «mission».

Qui est Erika, la jeune veuve de Charlie Kirk et mère de ses deux enfants?

1/6 Charlie Kirk, tué le 10 septembre, était père de deux enfants âgés de 3 et 1 an. Photo: Instagram/misserikakirk

Ellen De Meester et Laszlo Schneider

«L'écho des pleurs de cette veuve résonnera dans le monde comme un cri de guerre», écrivait Erika Kirk sur son compte Instagram, le jour des funérailles de son mari. Très ouverte quant à son deuil, qui prend désormais une large dimension politique, l'influenceuse américaine de 36 ans est devenue mondialement célèbre pour la plus dévastatrice des raisons.

Célèbre, hélas, pour avoir témoigné du violent assassinat de son mari, tué par balle juste sous ses yeux, le 10 septembre, alors qu'elle tenait la main de ses deux enfants. Célèbre, aussi, pour avoir partagé son chagrin sur les réseaux sociaux: en images, on la voit embrasser les mains de son défunt époux, avant la mise en terre, se pencher sur le cercueil ouvert ou recevoir l'étreinte consolante de J.D. et Usha Vance.

«C'est beaucoup trop personnel»

Les longs cheveux blonds battus par le vent, les lunettes de soleil opaques masquant à peine des yeux rougis et gonflés par les larmes... ces images ont fait le tour de la Toile, levant une immense vague de soutien et lançant de virulents débats.

A première vue, sous les posts TikTok et Instagram d'Erika, se déroulent des milliers de messages de condoléances. Puis, ce sont des propos plus sceptiques qui attirent le regard: de nombreux internautes s'avouent mal à l'aise devant cette effusion publique de douleur. «C'est beaucoup trop personnel pour être posté sur Internet», estime une utilisatrice de TikTok sous l'une des vidéos d'Erika. «C'est tellement privé, pourquoi avoir voulu filmer cela?», se demande une autre, en référence à la vidéo montrant les derniers adieux de la jeune femme au cercueil de Charlie Kirk.

Enfin, on découvre des réactions politiques à la légende qui accompagne les images: «Le monde est mauvais», y martèle la jeune veuve. «Ils n'ont aucune idée du feu qu'ils ont embrasé en la femme de Charlie Kirk.» Certains internautes, sur la défensive, demandent immédiatement à qui se réfère l'influenceuse républicaine. «C'est qui, 'ils'?, demande une internaute. Vous parlez du tireur blanc et conservateur?»

Une alliée politique de taille

Mais sous les discussions polarisantes, sous les lunettes de soleil noires, se trouve aussi une entrepreneuse et militante, profondément croyante, qui se dit animée d'une nouvelle mission: celle de s'assurer que personne n'oublie jamais son mari. Lors d'un discours prononcé dans les bureaux de Turning Point USA, le 12 septembre, elle déclarait que «les responsables de la mort de Charlie ne réalisent pas à quel point leur acte a renforcé son mouvement» et qu'ils ont «embrasé une flamme dans le cœur de sa veuve».

Aussi Erika Kirk promet-elle de poursuivre la tournée des campus démarrée par son mari, proche de Donald Trump, puis d'organiser de nouveaux événements en son nom. Pour rappel, le jeune militant de 31 ans, fervent orateur, avait pour habitude de s'adresser aux jeunesses américaines au sein des universités, avec ses tables rondes «Prove me wrong», prenant la forme de grands débats. «D'autres tournées auront lieu à l'avenir», assure Erika, toujours dans son discours du 12 septembre. Vie privée et la politique s'enchevêtrent donc, alors que le monde suit, haletant, l'enquête entourant le tueur présumé de Charlie Kirk.

Miss Arizona devenue entrepreneure

En tant que bras droit de son mari, Erika Kirk était souvent présente à ses côtés sur les podiums, applaudissant ses prises de parole avec ferveur. Ainsi que le rappelle «The New York Times», la jeune chrétienne représentait un élément majeur de la rhétorique et de l'image publique de Charlie Kirk, dans la mesure où Erika n'hésitait jamais à promouvoir certaines opinions de son époux, par exemple en ce qui concerne le mariage homosexuel ou les droits des personnes transgenres, auprès de sa propre communauté.

Et elle n'a jamais manqué de fans: en juin dernier, elle participait à un sommet consacré aux Américaines conservatrices (the Young Women's Leadership Summit) et apparaissait, parée telle une star de la Pop, devant un parterre de 3000 personnes, saisissant le micro pour critiquer, entre autres, certains discours du parti démocrate.

Avant même de rencontrer Charlie, lors d'un dîner qu'elle pensait d'abord être un entretien d'embauche, Erika Kirk avait déjà bâti sa propre carrière: couronnée Miss Arizona USA en 2012, elle est également titulaire de plusieurs diplômes universitaires, dont un doctorat en sciences de l'éducation décroché à la Liberty University. L'Américaine anime son propre podcast de prières intitulé «Midweek Riseup» et, en 2018, fondait la marque de mode d'inspiration religieuse Proclaim Streetwear. Actuellement, elle est suivie par plus de 5 millions de personnes sur Instagram.