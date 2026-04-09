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«Des mensonges»
Melania Trump nie tout lien avec les crimes commis par Epstein

La Première dame Melania Trump a fermement rejeté tout lien avec les crimes de Jeffrey Epstein. Lors d’une prise de parole à la Maison Blanche, elle a dénoncé des «mensonges» et appelé à mettre fin aux accusations.
Publié: 21:49 heures
Melania Trump dément tout lien avec Epstein.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a nié avec véhémence jeudi tout lien avec les crimes commis par Jeffrey Epstein. «Les mensonges qui m'associent à ce personnage infâme qu'est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui», a déclaré Melania Trump devant les caméras, lors d'une apparition surprise à la Maison Blanche.

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