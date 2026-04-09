AFP Agence France-Presse
La Première dame des Etats-Unis, Melania Trump, a nié avec véhémence jeudi tout lien avec les crimes commis par Jeffrey Epstein. «Les mensonges qui m'associent à ce personnage infâme qu'est Jeffrey Epstein doivent cesser aujourd'hui», a déclaré Melania Trump devant les caméras, lors d'une apparition surprise à la Maison Blanche.
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