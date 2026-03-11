Keir Starmer est sous pression après la révélation des liens entre Peter Mandelson et Jeffrey Epstein. Le gouvernement britannique dévoilera des documents liés à la nomination controversée de l'ex-ministre.

Le gouvernement britannique va publier des documents liés à Peter Mandelson et Jeffrey Epstein

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique va publier mercredi la première tranche des documents relatifs à la nomination controversée comme ambassadeur à Washington fin 2024 de l'ex-ministre Peter Mandelson. Ce dernier est un ami du financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le Premier ministre travailliste Keir Starmer avait rappelé M. Mandelson des Etats-Unis en septembre 2025 à la suite de nouvelles informations le liant à Jeffrey Epstein.

«Il a menti de manière répétée»

Cette affaire a fragilisé le chef du gouvernement, accusé d'avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington alors même qu'il savait que l'ex-ministre et ex-commissaire européen était resté proche d'Epstein après la condamnation de ce dernier pour crimes sexuels. Keir Starmer a affirmé que Peter Mandelson avait «menti de manière répétée» à Downing Street sur l'étendue de ses liens avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Le gouvernement s'est engagé en février à publier les documents liés à la nomination et à la révocation de M. Mandelson. Le ministre Darren Jones a affirmé mercredi qu'un «grand nombre» de documents seraient rendus publics. Une partie d'entre eux, potentiellement sensibles pour la sécurité nationale du pays, sont préalablement filtrés par une commission parlementaire, qui décide de les rendre publics ou non.

Excuses aux victimes

Le gouvernement a également convenu avec la police d'un cadre permettant la divulgation de documents sans nuire à l'enquête en cours sur Peter Mandelson.

La pression s'est accrue sur Keir Starmer en janvier quand le ministère américain de la Justice a publié de nouveaux documents tirés des dossiers Epstein. Ceux-ci suggèrent que Peter Mandelson aurait transmis au financier américain des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était ministre dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown, de 2008 à 2010.

Début février, Keir Starmer a présenté ses excuses, notamment aux victimes de Jeffrey Epstein, et exprimé ses regrets d'avoir nommé Peter Mandelson. Son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné.

La police a ouvert une enquête contre M. Mandelson et perquisitionné deux résidences de l'ex-ministre, l'une proche de Regent's Park, à Londres, et dans le Wiltshire (sud-ouest de l'Angleterre). Il a été arrêté et interrogé par la police londonienne à propos de ces soupçons de partage d'informations sensibles avec Jeffrey Epstein. Il a été libéré sous caution. M. Mandelson n'a fait aucune déclaration publique depuis le début de l'enquête.