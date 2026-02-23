L'ex-ministre britannique Peter Mandelson a été arrêté dans le cadre de l'affaire Epstein. Une nouvelle interpellation après celle de l'ex-prince Andrew.

Un ancien ministre britannique arrêté dans le cadre de l'affaire Epstein

AFP Agence France-Presse

L'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson a été arrêté lundi, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein. «Les policiers ont arrêté un homme de 72 ans pour soupçons de manquement dans l'exercice de fonctions officielles», a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser l'identité du suspect comme c'est d'usage au Royaume-Uni.

La BBC et Sky News ont montré des images de Peter Mandelson, 72 ans, quittant son domicile du centre de Londres, accompagné d'un homme et d'une femme qui l'ont escorté jusqu'à une voiture banalisée.

