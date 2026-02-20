Arrêté pour «manquement» dans l’exercice de fonctions officielles, l’ex-prince Andrew a été libéré le soir même. Une enquête inédite secoue la monarchie britannique.

AFP Agence France-Presse

L'ex-prince Andrew, arrêté jeudi matin suite à des allégations de «faute dans l'exercice de fonctions officielles», a été «relâché» dans la soirée dans l'attente des suites de l'enquête, a annoncé la police régionale de Windsor, qui avait annoncé son interpellation dans la matinée. La BBC a diffusé peu avant 19h30 heures locales (et GMT) un cliché du prince à l'arrière d'une voiture, hagard et le regard fixe, quittant le poste de police où il avait été interrogé.

Dans la foulée, la police de Windsor, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à en être récemment chassé par le roi, a confirmé dans un communiqué avoir relâché le sexagénaire. Elle n'a pas nommé Andrew, comme c'est l'usage au Royaume-Uni, mais avait précisé plus tôt que l'homme avait été arrêté pour soupçons de «manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle». La police a aussi indiqué jeudi soir que les perquisitions lancées dans la matinée dans deux résidences liées à Andrew étaient terminées pour l'une, mais toujours en cours pour l'autre.

Inédit dans l'histoire de la monarchie

Début février, la police de Windsor avait indiqué «évaluer» des allégations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein, notamment des rapports de voyages en Asie effectués lorsqu'Andrew était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Commerce, de 2001 à 2011. L'arrestation d'Andrew est du jamais vu dans l'histoire moderne de la monarchie britannique. Le roi Charles III a réagi à la mi-journée en exprimant «une profonde inquiétude», mais aussi sa volonté de «laisser la justice suivre son cours».

Donald Trump a jugé «très triste» jeudi l'arrestation de l'ex-prince Andrew. «Je pense que c'est une honte. Je pense que c'est très triste. Je pense que c'est tellement mauvais pour la famille royale. C'est très, très triste», a dit le président américain pendant un échange avec la presse à bord de son avion, en assurant que pour sa part, il avait été «totalement» blanchi.