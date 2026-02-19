DE
Arrêté à son domicile
Cette preuve accablante a fait tomber l'ex-prince Andrew

Les enquêteurs ont trouvé un échange de mails entre Jeffrey Epstein et l'ex-prince Andrew, révèle «The Telegraph». Ce mail indique que le prince déchu lui écrit à propos de projets d’investissement.
Publié: 15:41 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
1/2
Cette photo diffusée par le département de la Justice américain montre Andrew Mountbatten-Windsor près d'une femme.
Photo: AFP
Luisa GambaroJournaliste

L'affaire Epstein pourrait avoir raison de l'ex-prince Andrew. Les enquêteurs ont découvert la pièce manquante pour prouver ses liens avec l'homme d'affaires américain, révèle «The Telegraph». La police a retrouvé un échange de mails confidentiels datant du mois de décembre 2010 entre Andrew Mountbatten-Windsor et Jeffrey Epstein sur des opportunités d'investissement dans la province afghane d'Helmand.

«J, vous trouverez ci-jointe une note confidentielle rédigée par l'équipe de la province d'Helmand concernant les opportunités d'investissement internationales. Elles ne sont pas exclusives à Helmand, mais sont principalement axées sur cette province. Je vais les proposer ailleurs dans mon réseau (y compris à Abou Dhabi), mais je serais très intéressé par vos commentaires, points de vue ou idées concernant d'autres personnes qui pourraient être intéressées. J'ai malheureusement déjà découvert que la fondation Gates ne fait rien en Afghanistan.»

Ce mail indique que le prince déchu lui écrit à propos de projets d’investissement.
Photo: Capture d'écran / The Telegraph

Le courriel est signé «A., le Duc de York». Il n'en fallait pas plus aux enquêteurs pour interpeller le prince déchu directement à son domicile le matin de ce jeudi 19 février, le jour des ses 66 ans. Le 9 février, «The Telegraph» a révélé que l'ex-prince Andrew et Jeffrey Epstein avaient auparavant envisagé la création d'une entreprise commune en Chine, des années après la condamnation de l'homme d'affaires pour agression sexuelle sur mineur. 

La Courronne dans la tourmente

A la lumière de ces nouvelles preuves, les détectives britanniques se sont entretenus avec les avocats du Service des poursuites de la Couronne. Ils font partie des neuf forces de l'ordre chargées d'évaluer les allégations concernant le prince déchu.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

