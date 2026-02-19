Le roi Charles III a réagi jeudi à l'arrestation de son frère Andrew Mountbatten-Windsor. Il appelle à laisser «la justice suivre son cours».

Charles III réagit à l'arrestation de son frère Andrew

Charles III réagit à l'arrestation de son frère Andrew

AFP Agence France-Presse

Dans un rare communiqué signé de son nom, le roi Charles III a affirmé jeudi que «la justice doit suivre son cours» après l'arrestation de son frère cadet Andrew Mountbatten-Windsor, soupçonné de faute dans l'exercice d'une fonction officielle.

«J'ai appris avec la plus profonde inquiétude la nouvelle concernant Andrew Mountbatten-Windsor et les soupçons d'abus dans l'exercice d'une fonction officielle», a réagi le monarque dans ce communiqué du palais de Buckingham, signé «Charles R».

Le roi, qui s'était déjà dit «profondément inquiet» des accusations visant son frère, a réaffirmé «son soutien et sa coopération» aux autorités britanniques. Il a également indiqué qu'il ne ferait pas davantage de commentaires tant que «cette procédure est en cours».