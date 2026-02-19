Selon des informations de la BBC, l'ex-prince Andrew a été arrêté à son domicile. Il est soupçonné de «faute dans l'exercice de fonctions officielles» en lien avec les ultimes révélations sur l'affaire Epstein.

Luisa Gambaro et Saskia Schär

L'ex-prince Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté et placé en garde à vue, a appris la BBC. D'après la chaîne britannique, il a été arrêté pour suspicion d'abus de pouvoir et la police perquisitionne des adresses dans le Berkshire et le Norfolk. Son arrestation serait liée à l'enquête autour des dossiers Epstein mais l'ex-prince a toujours nié toute malversation concernant ces affaires. Le frère de Charles III a été arrêté le jour de ses 66 ans.

La police refuse de révéler l'identité de la personne interpellée et se limite à dire qu'il s'agit d'un sexagenaire «originaire du Norfolk». Une enquête est ouverte. «Dans le cadre de l'enquête, nous avons arrêté ce jeudi 19 février un homme d'une soixantaine d'années originaire du Norfolk, soupçonné d'abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions publiques, et nous effectuons des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk. (....) Conformément aux directives nationales, nous ne divulguerons pas l'identité de l'homme arrêté. Veuillez également noter que cette affaire est en cours; toute publication doit donc être faite avec prudence afin d'éviter tout outrage au tribunal», annonce la police dans un communiqué.

«Il est important que nous protégions l’intégrité et l’objectivité de notre enquête, tandis que nous collaborons avec nos partenaires pour enquêter sur cette infraction présumée», a déclaré le commissaire adjoint Oliver Wright. «Nous comprenons l’intérêt public important que suscite cette affaire et nous fournirons des mises à jour en temps voulu.» La BBC décrit cette arrestation de l'ex-prince comme étant un «séisme médiatique».



