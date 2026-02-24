AFP Agence France-Presse
L'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson arrêté dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein a été libéré sous caution mardi, a annoncé la police londonienne.
«Un homme de 72 ans, arrêté pour soupçons de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, a été remis en liberté sous caution dans l'attente de la poursuite de l'enquête», a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser l'identité du suspect comme c'est d'usage au Royaume-Uni.
L'homme libéré est Lord Peter mandelson, a indiqué l'agence britannique Press Association, citant une source policière.
