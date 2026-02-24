L’ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Mandelson, arrêté pour des soupçons de transmission d’informations sensibles à Jeffrey Epstein, a été libéré sous caution mardi en attendant la suite de l’enquête, a indiqué la police de Londres.

AFP Agence France-Presse

«Un homme de 72 ans, arrêté pour soupçons de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, a été remis en liberté sous caution dans l'attente de la poursuite de l'enquête», a indiqué la police dans un communiqué, sans préciser l'identité du suspect comme c'est d'usage au Royaume-Uni.

L'homme libéré est Lord Peter mandelson, a indiqué l'agence britannique Press Association, citant une source policière.