A Washington, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a salué l'annulation par la Cour suprême des droits de douane de Trump. Cette mesure pourrait relancer la consommation et l'investissement aux États-Unis.

L'invalidation des droits de douane pourrait avoir un impact positif pour la croissance américaine

AFP Agence France-Presse

La décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane de Donald Trump pourrait avoir un «impact positif» sur la croissance aux Etats-Unis, a estimé lundi un responsable de la Réserve fédérale (Fed). La plus haute juridiction américaine a retoqué vendredi une grande partie des droits de douane instaurés par le président depuis son retour au pouvoir l'an dernier.

Cette décision «pourrait avoir un impact positif sur la consommation et l'investissement», a déclaré le gouverneur Christopher Waller, lors d'un forum organisé par l'association d'économistes NABE, à Washington. «Mais l'ampleur et la durée de cet impact est incertain», a ajouté ce responsable de la banque centrale des Etats-Unis.

«Le gouvernement prévoit de réimposer au moins une partie des droits de douane en recourant à d'autres textes de loi, mais une grande incertitude règne quant à la portée» des taxes qui resteront en place, a-t-il poursuivi.

Encore trop tôt pour savoir

Le gouverneur Waller a aussi souligné qu'il était «trop tôt pour savoir» l'impact de la décision de la Cour suprême sur le futur niveau des prix. «Peut-être que les entreprises baisseront leurs prix à mesure que diminueront leurs coûts de production liés aux droits de douane. Ou alors les prix pourraient ne pas changer si le gouvernement réimpose rapidement au moins une partie des droits de douane en vertu d'autres textes.»

M. Waller était devenu gouverneur à l'initiative de Donald Trump pendant son premier mandat et était cité comme l'un des favoris pour prendre la tête de l'institution monétaire au printemps. Trump a finalement désigné un ex-gouverneur, Kevin Warsh, dont la nomination doit encore être confirmée par le Sénat.