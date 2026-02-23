DE
FR

Droits de douane illégaux
L'UE prête à suspendre l'accord avec les Etats-Unis

Les eurodéputés vont suspendre l'accord commercial UE-USA après que la Cour suprême américaine a annulé les droits de douane de Trump. Une réunion cruciale à ce sujet a lieu lundi.
Publié: il y a 3 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/2
Photo: China News Service via Getty Ima
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Parlement européen va suspendre lundi la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis, après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane de Donald Trump, ont indiqué plusieurs élus avant une réunion extraordinaire sur ce sujet.

Le président de la commission du commerce international du Parlement, le social-démocrate allemand Bernd Lange, avait annoncé dimanche qu'il proposerait lors de cette réunion la suspension des travaux sur l'accord. Lundi, des représentants des principaux groupes ont confirmé à l'AFP soutenir cette démarche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus