Les eurodéputés vont suspendre l'accord commercial UE-USA après que la Cour suprême américaine a annulé les droits de douane de Trump. Une réunion cruciale à ce sujet a lieu lundi.

AFP Agence France-Presse

Le Parlement européen va suspendre lundi la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis, après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane de Donald Trump, ont indiqué plusieurs élus avant une réunion extraordinaire sur ce sujet.

Le président de la commission du commerce international du Parlement, le social-démocrate allemand Bernd Lange, avait annoncé dimanche qu'il proposerait lors de cette réunion la suspension des travaux sur l'accord. Lundi, des représentants des principaux groupes ont confirmé à l'AFP soutenir cette démarche.