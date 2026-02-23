AFP Agence France-Presse
Le Parlement européen va suspendre lundi la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis, après la décision de la Cour suprême américaine invalidant les droits de douane de Donald Trump, ont indiqué plusieurs élus avant une réunion extraordinaire sur ce sujet.
Le président de la commission du commerce international du Parlement, le social-démocrate allemand Bernd Lange, avait annoncé dimanche qu'il proposerait lors de cette réunion la suspension des travaux sur l'accord. Lundi, des représentants des principaux groupes ont confirmé à l'AFP soutenir cette démarche.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière