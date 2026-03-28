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72,5 millions de dollars
Bank of America paie pour esquiver son procès sur Epstein

Bank of America va payer 72,5 millions de dollars pour clore une procédure civile à New York. La banque est accusée d'avoir facilité le trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein.
Publié: 07:34 heures
Bank of America est accusée d'avoir facilité le trafic sexuel orchestré par Jeffrey Epstein.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Bank of America a accepté de payer 72,5 millions de dollars pour clore une procédure civile collective dans laquelle l'établissement était accusé d'avoir facilité «le trafic sexuel» du criminel Jeffrey Epstein, selon des documents de justice consultés vendredi par l'AFP.

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Sollicitée, la banque a nié tout manquement et expliqué via un porte-parole avoir voulu «tourner la page» de cette affaire. L'accord trouvé entre les parties doit encore être validé par un juge de New York.

Les plaignantes, présentées comme des victimes du défunt financier, reprochaient à l'établissement américain d'avoir «sciemment et intentionnellement participé à l'entreprise de trafic sexuel de Jeffrey Epstein» en lui fournissant des services bancaires en dépit des «signaux d'alerte».

La banque rejette les accusations

Dans le texte de l'accord, Bank of America rappelle contester toutes les allégations à son encontre. La banque nie notamment «avoir participé de quelque manière que ce soit à l'entreprise de trafic sexuel de Jeffrey Epstein».

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide. Le ministère américain de la Justice a mis en ligne plus de trois millions de fichiers liés à l'enquête visant le financier déchu, montrant l'ampleur de ses liens avec des personnalités de premier plan.



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