DE
FR

Identité révélée par erreur
Des victimes d'Epstein poursuivent le gouvernement américain et Google

Une plainte a été déposée à San Francisco contre Google et le gouvernement américain après la divulgation d'identités de victimes de Jeffrey Epstein dans des fichiers confidentiels publiés par le ministère de la Justice.
Publié: il y a 27 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Les informations concernant quelque 100 victimes du prédateur sexuel ont été publiées.
Photo: Keystone/AP/Jon Elswick
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein ont déposé plainte jeudi contre le gouvernement américain et Google après la révélation par erreur de leur identité dans des documents mis en ligne par le ministère américain de la Justice. Ce ministère a mis en ligne en janvier plus de trois millions de fichiers liés à l'enquête visant le financier déchu, y compris ses liens avec des personnalités de premier plan. Mais dans ces documents des noms de victimes qui devaient rester anonymes, ont été publiés.

Le ministère de la Justice «a révélé l'identité d'environ 100 victimes du prédateur sexuel condamné, en publiant leurs informations privées et en les identifiant aux yeux du monde entier», indique la plainte, vue par l'AFP, déposée devant un tribunal de San Francisco. «Même après que le gouvernement a reconnu que cette divulgation violait les droits des victimes et a retiré les informations, des acteurs en ligne comme Google les republient continuellement, refusant les demandes des victimes de les supprimer», déplorent les plaignants.

Personnes nues

Google continue d'afficher les informations personnelles des victimes dans les résultats de recherche et dans des contenus générés par l'IA, selon la plainte. Des journalistes du New York Times ont également trouvé des dizaines de photos de personnes nues dans ces fichiers, sur lesquelles les visages étaient visibles.

A lire aussi
Violée et droguée, une victime de Jeffrey Epstein témoigne
«Il a voulu ôter mon jeans»
Violée et droguée, une victime de Jeffrey Epstein témoigne
Dossiers Epstein: la banque Edmond de Rothschild perquisitionnée vendredi à Paris
En présence de la directrice
Dossiers Epstein: la banque Edmond de Rothschild perquisitionnée

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide. Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de prostituées mineures, il avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

«Les victimes sont désormais confrontés à un nouveau traumatisme. Des inconnus les appellent, leur envoient des courriels, mettent en péril leur sécurité physique et les accusent d'avoir été complices d'Epstein alors qu'en réalité, elles ont été les victimes d'Epstein», souligne la plainte.


Découvrez nos contenus sponsorisés
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus