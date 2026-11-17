En Suède, 200'000 poules ont été abattues après la découverte du virus Newcastle dans une ferme du comté de Halland. Cette maladie très contagieuse touche gravement les volailles, mais ne présente aucun risque pour les humains.

AFP Agence France-Presse

Quelque 200'000 poules ont dû être abattues en Suède en raison de la découverte d'un foyer du virus Newcastle chez un producteur d'oeufs, dans le sud du pays, selon les médias locaux mardi. Les autorités sanitaires suédoises ont indiqué sur leur site qu'une épizootie s'était déclarée dans le comté de Halland (sud), et une zone de restriction a été établie, y interdisant tout transport des poulets.

«C'était très difficile. C'était à la fois triste et stressant», a réagi à la radio suédoise SR le directeur général de Västkustägg, le producteur d'oeufs, Oscar Olsson, à la suite de l'abattage. «Il faudra bien sûr quelques jours pour s'en remettre, mais il faut regarder vers l'avenir, rassembler les équipes, nettoyer, tirer le meilleur parti de la situation et viser un retour à la normale, tout simplement», a-t-il ajouté.

Cette maladie respiratoire très contagieuse ne présente pas de danger pour les humains, mais peut entraîner des troubles neurologiques pour les volailles, une baisse des pontes et une mortalité accrue, selon l'Organisation mondiale de la santé animale.