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Enquête en cours
Un incendie éclate à bord d'un pétrolier ciblé en mer Noire

La Roumanie enquête sur une potentielle attaque de drone contre un pétrolier près de Sulina, à la frontière avec l’Ukraine. L’équipage du Yara J a maîtrisé un incendie à bord, selon le ministre de la Défense.
Publié: 07:33 heures
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Dernière mise à jour: 07:54 heures
La Roumanie enquête sur une attaque de drone suspectée contre un pétrolier au large de Sulina. (image d'illustration)
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

La Roumanie enquête sur une possible nouvelle attaque de drone contre un pétrolier au large de ses côtes de la mer Noire, a indiqué mercredi le ministre de la Défense. Depuis la semaine dernière, des drones russes présumés ont frappé plusieurs navires au large de la Roumanie et de la Bulgarie voisine, dernier débordement en date de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Des secouristes roumains se sont précipités pour porter assistance au Yara J, battant pavillon des Îles Comores, mercredi soir au large de Sulina, près de la frontière avec l'Ukraine, selon un communiqué. Le ministre de la Défense, Radu Miruta, a indiqué que l'équipage du navire était parvenu à éteindre lui-même un incendie.

Enquête en cours

«Qu'il ait été frappé par un drone ou non, une enquête est actuellement en cours», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Digi24. «Il s'agit d'une affaire d'une gravité importante, étant donné que de tels incidents se produisent dans les eaux territoriales roumaines», a-t-il ajouté. Selon le site VesselFinder, le Yara J est un pétrolier transportant des produits chimiques et pétroliers. Le navire, au mouillage depuis «plusieurs jours» au large de Sulina, est vide, a précisé Miruta.

Dans un communiqué publié plus tôt, le ministère de la Défense a indiqué avoir fait décoller deux avions de chasse F-18 après avoir «détecté un ensemble de cibles aériennes au-dessus de la mer Noire». Les vols non autorisés de drones se sont multipliés ces derniers mois dans les pays d'Europe de l'Est.

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