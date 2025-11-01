Le policier français soupçonné de viol a été mis en examen

Un des deux policiers interpellés après avoir été accusés de viol par une femme au dépôt du tribunal de Bobigny a été mis en examen samedi pour viol aggravé, a indiqué son avocat Xavier Nogueras à des journalistes au palais de justice de Paris. Le parquet a requis son placement en détention provisoire, a-t-il précisé. Aucune information n'a encore pu être obtenue concernant le second policier mis en cause.
Les deux policiers ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cette femme, tout en affirmant qu'elles étaient consenties, avait expliqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier. Me Nogueras a fait état lui aussi d'une «relation consentie».
Selon l'avocat, le policier qu'il défend, «a huit ans d'expérience», «est aguerri, expérimenté, passionné par son métier» et «se retrouve en face de quelqu'un qui porte des accusations, alors qu'elle-même est particulièrement habituée aux locaux de garde à vue, de ses propres aveux».
Le prétexte de l'uniforme?
Après avoir «vu trois magistrats, puisqu'elle a été condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement», cette femme «va très opportunément déclarer que l'acte, qui est reconnu par ailleurs par mon client comme étant un acte parfaitement consenti, aurait été commis sous la contrainte, sous prétexte que celui-ci est en uniforme», a déclaré l'avocat.
«Il y a un volet évidemment disciplinaire, il y a un volet moral, mais on n'est pas ici pour faire ni de la morale ni de la déontologie des policiers: on est sur un volet pénal et le seul port d'un uniforme ne nous permet pas d'affirmer que celui-ci exerçait une quelconque contrainte sur une personne qu'il dit être seule à l'initiative de ce qu'il s'est passé», a encore affirmé le conseil.
La qualification retenue est viol aggravé par personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. «C'est très consternant pour nous de constater qu'un dossier a autant fuité dans la presse», avant même que «nous puissions avoir accès au dossier», a par ailleurs déploré Me Nogueras. «Ce qu'on souhaiterait, c'est que le secret soit respecté le plus longtemps possible pour permettre à ce policier, que nous avons l'honneur de défendre, de pouvoir parler librement et que ce ne soit pas sous pression», a-t-il ajouté.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
