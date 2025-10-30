Deux policiers accusés de viols suspendus en France

Deux policiers ont été placés en garde à vue jeudi et suspendus de leurs fonctions après qu'une jeune femme a dénoncé avoir été violée par ces fonctionnaires dans la nuit de mardi à mercredi au dépôt du tribunal de Bobigny.
«S'ils sont avérés, ces agissements sont extraordinairement graves et inacceptables», a réagi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans une déclaration à l'AFP. «Les deux agents concernés ont été immédiatement suspendus et j'ai demandé que l'on fasse toute la lumière sur ces faits, afin de comprendre comment cela a pu se produire», a-t-il poursuivi.
Garde à vue
La jeune femme était au moment des faits qu'elle dénonce «déférée au parquet de Bobigny pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant», avait indiqué le procureur Éric Mathais dans un communiqué.
Le tribunal de Bobigny est géographiquement compétent mais s'est dessaisi au profit du parquet de Paris, a annoncé dans l'après-midi le ministère public parisien. Mercredi en fin d'après-midi, la jeune femme «a révélé avoir fait l'objet de deux viols durant la nuit du 28 au 29 octobre par deux fonctionnaires du dépôt du tribunal de Bobigny», avait précisé le chef du parquet de Bobigny.
«Les deux fonctionnaires de police visés par la plainte ont été placés (jeudi) matin en garde à vue», avait-il ajouté, se refusant à livrer davantage de précisions, «les investigations étant en cours».
«Fermeté totale»
L'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la «police des polices», a été saisie de l'enquête ouverte pour viols par personnes abusant de l'autorité que lui confèrent leurs fonctions. Si l'enquête en cours «conclut que des faits criminels ont été commis, et que l'honneur des policiers a été sali, il va de soi que des sanctions seront prises», a ajouté Laurent Nuñez, assurant que sa «fermeté sera totale». «À la suite de ce signalement, j'ai immédiatement suspendu de leurs fonctions les deux policiers affectés au dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny», a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Patrice Faure.
Les investigations judiciaires sur la révélation de «faits d'une particulière gravité» devraient permettre de «déterminer l'implication de ces fonctionnaires», a précisé la préfecture de police (PP). «En parallèle, une enquête administrative a également été initiée» par la PP, a-t-on souligné.
Des policiers novices
Une source proche du dossier a précisé à l'AFP que la jeune femme est âgée de 26 ans. Selon cette source, les deux fonctionnaires placés en garde à vue n'étaient «pas policiers depuis longtemps» et sont âgés de 23 et 35 ans. Selon une deuxième source proche du dossier, les deux fonctionnaires ont d'initiative écrit un rapport administratif pour exposer leurs versions des faits.
Le dépôt de Bobigny est l'antichambre d'un des tribunaux les plus importants de France, le deuxième après Paris. Situé au sous-sol du palais de justice, il est réputé perclus de problèmes (d'organisation, d'effectifs, de vétusté, etc.) mais doit bénéficier des prochains travaux d'extension du palais de justice, qui prévoit l'aménagement d'un nouveau dépôt.
Dans un autre département de la région parisienne, la Seine-et-Marne, un policier devrait être jugé au premier semestre 2026 pour viols sur une femme au sein même d'un commissariat. La plaignante est une femme de nationalité angolaise, sans papiers, qui avait dénoncé avoir été violée, à deux reprises, par un gardien de la paix en 2023, au commissariat de Pontault-Combault.
Cette dernière affaire avait été révélée par le journal «Libération» dans une série intitulée #MeToo Police. Selon le quotidien, la femme qui accuse le policier de viols était allée porter plainte pour violences conjugales.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
